Гигантская дыра появилась на кратере в Ямале

Огромные воронки идеальной цилиндрической формы уходят в землю на десятки метров и просто поражают воображение. Как они появляются? Опасно ли это ?

Ученые выясняют причины образования гигантской дыры

Ученые на Ямале изучают уникальное природное явление, которое уже стало мировой сенсацией. Огромные воронки идеальной цилиндрической формы уходят в землю на десятки метров и просто поражают воображение. Как они появляются? Опасно ли это ? И можно ли как-то обуздать взрывной характер Земли?

Вот такое впечатляющее зрелище открылось в иллюминаторах вертолета журналистам съемочной группе – это гидролакколит (в народе – бугунях), кратер внушительного размера.

"Этот объект уникален. Он несет массу дополнительной научной информации, которую я пока не готов раскрывать. Это предмет научных публикаций. Мы должны это все проанализировать, построить трехмерные модели. И уже в научных статьях в высокорейтинговых журналах все это изложить", – говорит Василий Богоявленский, заместитель директора по научной работе, главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН

Объекту в научных реестрах присвоили номер 17 – именно столько их обнаружено, изучено и задокументировано на Ямале с 2014 года. Тогда первая находка стала безусловной сенсацией, облетевшей весь мир и породившей много версий, откуда в вечной мерзлоте такие дыры.

"В мерзлоте образуются газонасыщенные полости. То есть в прямом смысле пустотное пространство, заполненное газом с большим давлением", – объясняет Василий Богоявленский, заместитель директора по научной работе, главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН

Скопившийся газ набирает силу до 12 атмосфер и пробивает бронежилет вечной мерзлоты. Глыбы льда и грунта разлетаются от эпицентра на сотни метров. Образуется воронка цилиндрической формы до 50 метров глубиной и с идеальными круглыми контурами на поверхности.

"Мы три года тому назад работали на юге Ямала. Еркутинский кратер. Он, конечно, меньшим размером. Поэтому то, что мы сегодня видели, поражает своими размерами и величием", – делится впечатлениями Евгений Чувилин, ведущий научный сотрудник Центра добычи углеводородов Сколковского института НАУ.

Источник: ВЕСТИ