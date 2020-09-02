Такая сладкая парочка: Максим Галкин выложил новое фото с молодой красоткой

Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Максим Галкин в своем instagram выложил свежее фото с супругой. Алла Пугачева игриво поправляет волосы рукой и озаряет кадр улыбкой. Пара по-настоящему выглядит счастливой, глаза и лица сияют.
Поклонники восторгаются союзом и внешностью Аллы Борисовны:
-Клааааасссныееее❗️👍👏👏👏👏
-Безумно красивые, светлые, солнечные! Счастье искриться от вас! А в глазах всегда любовь! Как же приятно видеть любящих и счастливых! Очень любим!
-Алла Борисовна выпила элексир молодости 🧐😍
-Алла Борисовна просто огонь, 😍💥👌👌👌бесподобна!!!