Такая сладкая парочка: Максим Галкин выложил новое фото с молодой красоткой

Лица супругов источают счастье и любовь

Максим Галкин в своем instagram выложил свежее фото с супругой. Алла Пугачева игриво поправляет волосы рукой и озаряет кадр улыбкой. Пара по-настоящему выглядит счастливой, глаза и лица сияют.

Поклонники восторгаются союзом и внешностью Аллы Борисовны:

-Клааааасссныееее❗️👍👏👏👏👏

-Безумно красивые, светлые, солнечные! Счастье искриться от вас! А в глазах всегда любовь! Как же приятно видеть любящих и счастливых! Очень любим!

-Алла Борисовна выпила элексир молодости 🧐😍

-Алла Борисовна просто огонь, 😍💥👌👌👌бесподобна!!!