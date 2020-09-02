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Такая сладкая парочка: Максим Галкин выложил новое фото с молодой красоткой

14:11 02.09.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/CEi9PqAnrp7/
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Пара выглядит счастливой по-настоящему , глаза и лица сияют, источая любовь.

Такая сладкая парочка: Максим Галкин выложил новое фото с молодой красоткой
Лица супругов источают счастье и любовь
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Такая сладкая парочка: Максим Галкин выложил новое фото с молодой красоткой

Страшные последствия орального секса назвали ученыеТакая сладкая парочка: Максим Галкин выложил новое фото с молодой красоткойЕщё 174 новостей

Максим Галкин в своем instagram выложил свежее фото с супругой. Алла Пугачева игриво поправляет волосы рукой и озаряет кадр улыбкой. Пара по-настоящему выглядит счастливой, глаза и лица сияют.

Поклонники восторгаются союзом и внешностью Аллы Борисовны:

-Клааааасссныееее❗️👍👏👏👏👏

-Безумно красивые, светлые, солнечные! Счастье искриться от вас! А в глазах всегда любовь! Как же приятно видеть любящих и счастливых! Очень любим!

-Алла Борисовна выпила элексир молодости 🧐😍

-Алла Борисовна просто огонь, 😍💥👌👌👌бесподобна!!!

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От редакции

В каком возрасте заканчиваются сексуальные отношения, а остаются только платонические?

Аноним, 02 сентября 2020 14:27
пьяные глаза,всегда источают счастье
Аноним, 02 сентября 2020 14:28
может она ему амлет приготовила
Гость, 02 сентября 2020 14:37
На мою соседку-бабку похожа.

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