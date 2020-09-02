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Волосы шевелятся: Ужаснулся от цен на недвижимость губернатор в России. Пришлось взять ипотеку

14:30 02.09.2020 Фото: © Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
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Дегтярев заявил, что сейчас живет в государственном Доме приемов. "Там есть номер для президента РФ и есть рядом маленькая комнатка для ординарцев. Вот я живу в комнате ординарца президента уже месяц", - отметил Михаил Дягтерёв.

Волосы шевелятся: Ужаснулся от цен на недвижимость губернатор в России. Пришлось взять ипотеку
Дягтерёв пришёл в ужас от ценника на квартиры в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что взял квартиру в ипотеку в Хабаровске, отметив, что удивлен высокими ценами на жилье в городе.

"Я, кстати, в Сбербанке уже оформляю ипотеку по 7,5%, стандартный процент. Могу сказать, что у меня волосы на голове шевелятся от цен на жилье в Хабаровске. Мы все свои накопления сейчас вносим за квартиру, и нам не хватает. Это же не нормально", - сказал Дегтярев в ходе прямой линии с жителями Хабаровского края.

Дегтярев заявил, что сейчас живет в государственном Доме приемов. "Там есть номер для президента РФ и есть рядом маленькая комнатка для ординарцев. Вот я живу в комнате ординарца президента уже месяц", - отметил он.

Врио губернатор уточнил, что квартиру его семья оформит через месяц.
"На новый год дети переезжают. И по программе "Школа XXI век", она одна в школах и в Москве, и в Хабаровске. Подсаживаются один - в четвертый класс, другой - в первый класс в одной из Хабаровских школ. Детям это катастрофически тяжело, но никак по-другому не могу. До мая ждать не будем, семья должна воссоединиться", - сказал Дегтярев.
Ранее в ряде СМИ и соцсетях появилась информация, что Дегтярев проживает в Хабаровске в люксовом номере отеля "Парус" стоимостью порядка 70 тысяч рублей за сутки. Врио губернатора эту информацию опровергал.

Источник: Недвижимость РИА новости

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От редакции

Депутаты живут в Москве беззаботно, как рыбки в банке. Думаю, пора их приглашать работать в такие места, где на деревню - два двора и оба власть не любят...

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