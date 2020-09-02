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Выплата по 6 018 рублей на всех детей от 3 до 7 лет пришла из Москвы в Бердск. Срочно в банк

14:22 02.09.2020 Фото: pixabay
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Михаил Мишустин распорядился выделить более 34,3 миллиарда рублей для выплат на детей.

Выплата по 6 018 рублей на всех детей от 3 до 7 лет пришла из Москвы в Бердск. Срочно в банк
Пособия скоро придут на карты родителей
Сюжет: Все пособия Путина
Выплата по 6 018 рублей на всех детей от 3 до 7 лет пришла из Москвы в Бердск. Срочно в банк

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Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 34,3 миллиарда рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет, сообщается на сайте правительства. Финансирование связано с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Таких в России уже более 3 миллионов человек.

Напомним, Минтруд готовит проект о дифференцированном пособии для детей в возрасте от 3 до 7 лет, так как после выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей достиг уровня минимального прожиточного минимума.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", эти ежемесячные пособия ввел указом президент России Владимира Путина с 1 января. Выплаты семьям с низкими доходами начисляют с 1 июня. Семьи получила на каждого ребенка одной суммой пособие за полгода. В Новосибирской области эта сумму составила 36 000 рублей. Каждый месяц жители региона на одного ребенка получают по 6 018 рублей. В Бердске в том числе.

Ранее сообщалось, что до 30 ноября правительство проведет оценку уровня доходов всех семей, которые получают ежемесячную выплату. По ее итогам примут меры по увеличению с 1 января 2021 года размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте.

Оформить выплату можно на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

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