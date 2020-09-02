Почему мужчинам так нравиться анальный секс…

ответ:

Применение пролонгатора во время орального секса однозначно принесёт дискомфорт партнёрше, если конечно, Вы не используете ещё и презерватив. Стоит еще обратить внимание на состав. Если в качестве анестетика используется мята или ментол, то с таким пролонгатором партнерша почувствует просто излишнюю прохладу. А вот более сильные анестетики, по типу лидокаина, могут привести к легкому онемению языка.



Сегодня в продаже есть чудесные презервативы для орального секса со специальными вкусовыми смазками. Они подарят удовольствие партнерше и прекрасно решают этот момент при интимной близости. А по поводу, что лучше спрей или крем, каждый должен решить сам для себя. Помните, что крем начинает свое действие через 10-15 мин., а спрей уже через 3 мин. Лучше попробовать и то и другое, тогда ответ не заставит себя долго ждать.

