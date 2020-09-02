Почему мужчинам так нравиться анальный секс…

Светлана Адамович
сексолог, инструктор по INTIMFITNESS,
руководитель магазина «Магия Любви»
руководитель магазина «Магия Любви»
вопрос:
Подскажите, пожалуйста, как совместить применение пролонгатора с оральным сексом, чтобы не причинить дискомфорт партнёрше? И как в каком виде средство лучше подойдёт, спрей либо крем?
ответ:
Применение пролонгатора во время орального секса однозначно принесёт дискомфорт партнёрше, если конечно, Вы не используете ещё и презерватив. Стоит еще обратить внимание на состав. Если в качестве анестетика используется мята или ментол, то с таким пролонгатором партнерша почувствует просто излишнюю прохладу. А вот более сильные анестетики, по типу лидокаина, могут привести к легкому онемению языка.
Сегодня в продаже есть чудесные презервативы для орального секса со специальными вкусовыми смазками. Они подарят удовольствие партнерше и прекрасно решают этот момент при интимной близости. А по поводу, что лучше спрей или крем, каждый должен решить сам для себя. Помните, что крем начинает свое действие через 10-15 мин., а спрей уже через 3 мин. Лучше попробовать и то и другое, тогда ответ не заставит себя долго ждать.
Сегодня в продаже есть чудесные презервативы для орального секса со специальными вкусовыми смазками. Они подарят удовольствие партнерше и прекрасно решают этот момент при интимной близости. А по поводу, что лучше спрей или крем, каждый должен решить сам для себя. Помните, что крем начинает свое действие через 10-15 мин., а спрей уже через 3 мин. Лучше попробовать и то и другое, тогда ответ не заставит себя долго ждать.
вопрос:
Приобрёл пролонгатор и не рассчитал дозировку. Нанёс довольно много, после чего чувствительность пропала надолго. Подскажите насколько опасна передозировка пролонгатором и какие последствия могут быть?
ответ:
Никаких опасных для здоровья последствий после данной ситуации быть не может. Конечно, если у Вас нет аллергии на какой-то из компонентов данного средства. В следующий раз, при использовании пролонгатора, попробуйте начать с 1-2 капель, размером с маленькую горошину, если это крем, и 1-2 нажатия – если спрей. И только если действие покажется Вам слабым, при последующей интимной близости используйте его в большем количестве. Не забывайте, что любой пролонгатор наноситься только на головку, а ствол должен сохранять чувствительность.
вопрос:
Добрый день, что из ассортимента интимной косметики Вы можете посоветовать для пробуждения точки G?
ответ:
Для пробуждения точки G можно воспользоваться любым стимулирующим лубрикантом, действие которого вам будет приятно. Т.к. все стимулирующие средства усиливают приток крови к месту нанесения, тем самым повышая их чувствительность. L-аргинин входящий в состав многих средств, также способствует развитию сексуального восприятия женщины. И конечно же прекрасным дополнением для любого стимулирующего лубриканта будет специальный массажер с разнообразными режимами вибрации. Сочетая их вместе, вы получите чудесный результат и каскад новых ощущений.
вопрос:
Подруга посоветовала попробовать смазку погорячее, чтоб вернуть былую страсть нам с мужем. Действительно ли эти средства так хороши или это просто «развод на деньги»?
ответ:
Пожалуй, у каждого в жизни возникали трудности с возбуждением и получением оргазма. Если это не связано с серьёзными физиологическими или психологическими проблемами, а является результатом усталости, постоянного стресса, низким уровнем возбудимости. В этом случаи внести новизну в интимную жизнь помогут специальные стимулирующие средства.
вопрос:
Почему мужчинам так нравиться анальный секс…
ответ:
Да, многие мужчины в своей сексуальной жизни стремятся попробовать анальный секс. И познав этот особый вид интимной близости, уже не хотят от него отказываться. А привлекает их следующее. Если опустить все психологические тонкости и перейти к физиологии, то. При анальном сексе, мужчина получает несколько иные ощущения, чем при вагинальном. Нежное, аккуратное начало, приятная теснота открывают новые чувственные грани секса. А яркая кульминация стоит всех усилий.
Также многие мужчины считают, что во время подобного полового акта можно не думать о контрацепции. Не надо беспокоиться о прочности презерватива. А если он не используется, переживать о нежелательной беременности.
Однако лучше всегда использовать презерватив, и ещё не забывать применять анальную смазку. Она помогает расслаблению мышц ануса, делая вход более свободным, оказывает антибактериальное, заживляющее и дезодорирующее действие.
Также многие мужчины считают, что во время подобного полового акта можно не думать о контрацепции. Не надо беспокоиться о прочности презерватива. А если он не используется, переживать о нежелательной беременности.
Однако лучше всегда использовать презерватив, и ещё не забывать применять анальную смазку. Она помогает расслаблению мышц ануса, делая вход более свободным, оказывает антибактериальное, заживляющее и дезодорирующее действие.
вопрос:
Действительно ли духи с феромонами работают, или это просто эффект «плацебо»?
ответ:
Изначально нужно понять, что скрывается под словом «РАБОТАЮТ».
Безусловно, духи с феромонами - отличный способ привлечь внимание нужного человека, зацепить его взгляд. Также они помогут настроиться на игривый лад. Однако не ждите, что после нанесения такого парфюма, к вам сразу воспылают неудержимой любовной страстью или начнут склонять к интимной близости.
Иногда бывает трудно обратить на себя внимание или возобновить искру затухающих отношений. В таком случае духи с феромонами вполне могут помочь. Но помните, что люди не животные, они не пойдут на поводу своих инстинктов. Нас могут сдерживать социальные устои, рамки приличия, принятые правила поведения и психологические сложности.
Да, духи с феромонами придадут привлекательности в глазах противоположного пола, помогут пробудить в партнере нотки сексуальности, но не чувство любви или желание к безумному сексу.
Безусловно, духи с феромонами - отличный способ привлечь внимание нужного человека, зацепить его взгляд. Также они помогут настроиться на игривый лад. Однако не ждите, что после нанесения такого парфюма, к вам сразу воспылают неудержимой любовной страстью или начнут склонять к интимной близости.
Иногда бывает трудно обратить на себя внимание или возобновить искру затухающих отношений. В таком случае духи с феромонами вполне могут помочь. Но помните, что люди не животные, они не пойдут на поводу своих инстинктов. Нас могут сдерживать социальные устои, рамки приличия, принятые правила поведения и психологические сложности.
Да, духи с феромонами придадут привлекательности в глазах противоположного пола, помогут пробудить в партнере нотки сексуальности, но не чувство любви или желание к безумному сексу.
вопрос:
В свои 55+ хочется почувствовать себя как в юности. Чтоб сил и выносливости было побольше, «крутецких ощущений» и секс, чтоб длился всю ночь. Говорят, есть какие-то пилюльки. Правда что ли?
ответ:
Да, речь идет о БАДах, они не являются лекарственным средством и имеют полностью растительный состав. Они повышают уровень тестостерона в организме у мужчины и усиливают кровоток по телу. Поэтому достаточно быстро появляется эрекция и меняется острота ощущений. А так как из организма они выводятся через 72 часа, любовным утехам, вы сможете придаваться, пока хватит физической силы. При этом в обычной жизни они не мешают, а наоборот, придают больше бодрости. Хочется горы свернуть. К ним нет привыкания. Однако, они противопоказаны лицам с сердечной недостаточностью и гипертоникам.
Мы работаем с лицами старше 18+ На правах рекламы. Фото предоставлено магазином «Магия Любви».
ИП Адамович С.В. ИНН 540226788008. ОГРН 305540235400021.
ИП Адамович С.В. ИНН 540226788008. ОГРН 305540235400021.