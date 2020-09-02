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Туалет для медиков открыли в инфекционке ЦГБ Бердска после жалобы отца заразившейся ротовирусом в больнице малышки министру Хальзову

17:15 02.09.2020, Галина Панчева Фото: Алексея Литвинова
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С июля 2020 года один из двух туалетов был закрыт на ремонт сантехнического оборудования. Медперсонал и больные ходили в один.

Туалет для медиков открыли в инфекционке ЦГБ Бердска после жалобы отца заразившейся ротовирусом в больнице малышки министру Хальзову
Родные малышки предполагали, что причиной заражения кишечной палочкой мог стать общий туалет, один на все отделение
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Туалет для медиков открыли в инфекционке ЦГБ Бердска после жалобы отца заразившейся ротовирусом в больнице малышки министру Хальзову

Туалет для медиков открыли в инфекционке ЦГБ Бердска после жалобы отца заразившейся ротовирусом в больнице малышки министру Хальзову"Моем горшки после каждого покакака": Заражение кишечной палочкой 1,5-годовалой девочки в инфекционке ЦГБ Бердска опроверг министр ХальзовЕщё 102 новостей

На жалобу бердчанина на наличие всего одного туалета в инфекции, чья 1,5-годовалая дочь заразилась в инфекционном отделении горбольницы Бердска ротовирусом, ответил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

-В детском инфекционном отделении БЦГБ в настоящее время функционируют две туалетные комнаты. Для пациентов и для персонала отдельно. Одна туалетная комната в июле 2020 года была временно закрыта на период ремонта сантехнического оборудования.

Напомним, об ужасах лечения в детском отделении инфекционной больницы рассказал отец 1,5-годовалой малышки Алексей Литвинов из Бердска.

Маленькая Лидочка заболела гнойной ангиной 10 августа. Ее госпитализировали в инфекционное отделение вместе с мамой. Когда девочка пошла на поправку и ее уже собирались выписывать домой, случилась другая напасть — она заразилась кишечной инфекцией. Стул был 18 раз в сутки. Рвота фонтанная. За два дня до этого в инфекционное отделение поступили маленькие пациенты с кишечной инфекцией.

В этом отделении один туалет: для персонала, детей и взрослых, которые лежат вместе с детьми. Скорее всего, инфекция попала в туалете, где все пользуются одной ванной для стирки пеленок, предположил бердчанин.

Через 10 дней изо рта малышки стало пахнуть ацетоном, моча имела такой же запах. Родные предположили, что это может быть признаком диабета или сильного отравления. Заставили маму вызвать дежурного врача.

Дежурный врач сказал, что ребенку нужно давать побольше воды. Выпьет 100 граммов воды, начинает пить еще, ее рвет. Но это же не лечение, возмущался отец малышки. Никакого внимания к пациентам.

Своим рассказом Литвиновы хотели привлечь внимание общественности и руководства к проблемам детского отделения инфекционной больницы. Чтобы дети не заражались.

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