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Внезапно и без причины отключили газ в доме № 110 по ул. Ленина в Бердске. Власть молчит

16:43 02.09.2020, Виктория Грек Фото: Pixabay
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Власть региона сообщила местным чиновникам, что в их городе многоэтажка отключена от газоснабжения. Синее топливо вернули горожанам.

Внезапно и без причины отключили газ в доме № 110 по ул. Ленина в Бердске. Власть молчит
Gas Burners

31 августа бердчанин Алексей написал в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" о том, что дом № 110 по ул. Ленина без какого-либо оповещения отключили от газа:

- Просто нет газа и все. Альтернативы нет. Электрика дома не выдержит нагрузку, если жители перейдут на приготовление еды на электричестве. Объявлений нет. Чего добивается МУП УК ЖКХ? Еще один протест власти хотят получить?

1 сентября в группе «Курьер. Среда. Бердск» в социальной сети «Одноклассники» правительства Новосибирской области прокомментировало инцидент:

- Благодарим за сигнал. Передали ваш вопрос профильным специалистам администрации города. Позже опубликуем ответ. С уважением, департамент информационной политики Новосибирской области.

Вслед за сообщением правительства пришел ответ от мэрии Бердска. В нем администрация приносит свои извинения и сообщает о возобновлении подачи газа.

К сожалению, выяснить причину внезапного отключения голубого топлива в телефонной беседе с вице-мэром по ЖКХ и строительству Бердска Владимиром Захаровым не удалось. На протяжении всего дня - 2 сентября - он постоянно находится на совещаниях. Продолжение следует.

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