Иммиграция в США: варианты переезда

К сожалению, большинство стран СНГ все еще остаются на достаточно низком уровне качества жизни. Из-за этой тенденции, большинство выбирает иммигрировать в другие страны. Обычно для этих целей выбирают США и страны ЕС. Компания «Мама Америка» поможет с иммиграцией в Соединенные Штаты Америки.
Особенности переезда
Иммиграция в США – довольно распространенное желание многих россиян, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему и переехать жить в новую страну. Основная цель всех иммиграций – получение грин-карты, а после - получение гражданства Соединенных Штатов Америки.
Есть несколько вариантов иммиграции в США:
- Заключить брак с жителем Соединенных Штатов Америки. Это довольно распространенный способ перебраться в новую страну. Однако, так как в этом случае часто встречаются фиктивные браки, то семейные пары тщательно проверяют.
- Переезд по трудоустройству. США очень ценит высококвалифицированных специалистов, поэтому активно их привлекает со всех уголков мира. Для трудоустройства в этой стране необходимо знать отлично английский язык, а также хорошо разбираться в своей специальности. Также нужно учитывать, что конкуренция будет серьезная, поэтому необходимо быть действительно отличным специалистом в своей отрасли.
- Программа по воссоединению семьи. Довольно часто один из членов семьи отправляется работать или жить в США, пока остальная часть остается в другой стране. Для того чтобы все члены семьи снова смогли быть вместе, используется программа по воссоединению семьи.
- Политическое убежище. За последнее время достаточно распространенная иммиграция для поиска политического убежища среди россиян и жителей других стран СНГ. Получить политическое убежище в этой стране достаточно проблематично, ведь еще нужно будет доказать, что в родной стране человека преследуют. Получить грин-карту и убежище можно по следующим причинам: расовая дискриминация, межнациональная вражда, преследование из-за принадлежности к определенным социальным группам.
- Иметь уникальный талант. Правительство Соединенных Штатов Америки очень активно завлекает к себе в страну умных и талантливых людей. Довольно часто по такой программе иммигрируют студенты, которые показали свои таланты с помощью разнообразных международных конкурсов.
- Выиграть грин-карту в лотерею. Этот вариант считается одним из самых рисковых, так как шансы выиграть в лотерею грин-карту достаточно невысоки. Однако, ежегодно все же встречаются уникальные счастливчики, которые выигрывают себе путевку в новую жизнь.
Иммиграция в США для россиян – это отличная возможность попробовать пожить в современной и развитой стране. Каждый на законных основаниях может попробовать иммигрировать в эту страну для дальнейшей жизни.