Иммиграция в США: варианты переезда

К сожалению, большинство стран СНГ все еще остаются на достаточно низком уровне качества жизни. Из-за этой тенденции, большинство выбирает иммигрировать в другие страны. Обычно для этих целей выбирают США и страны ЕС. Компания «Мама Америка» поможет с иммиграцией в Соединенные Штаты Америки.

Особенности переезда

Иммиграция в США – довольно распространенное желание многих россиян, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему и переехать жить в новую страну. Основная цель всех иммиграций – получение грин-карты, а после - получение гражданства Соединенных Штатов Америки.

Есть несколько вариантов иммиграции в США:

Заключить брак с жителем Соединенных Штатов Америки. Это довольно распространенный способ перебраться в новую страну. Однако, так как в этом случае часто встречаются фиктивные браки, то семейные пары тщательно проверяют. Переезд по трудоустройству. США очень ценит высококвалифицированных специалистов, поэтому активно их привлекает со всех уголков мира. Для трудоустройства в этой стране необходимо знать отлично английский язык, а также хорошо разбираться в своей специальности. Также нужно учитывать, что конкуренция будет серьезная, поэтому необходимо быть действительно отличным специалистом в своей отрасли. Программа по воссоединению семьи. Довольно часто один из членов семьи отправляется работать или жить в США, пока остальная часть остается в другой стране. Для того чтобы все члены семьи снова смогли быть вместе, используется программа по воссоединению семьи. Политическое убежище. За последнее время достаточно распространенная иммиграция для поиска политического убежища среди россиян и жителей других стран СНГ. Получить политическое убежище в этой стране достаточно проблематично, ведь еще нужно будет доказать, что в родной стране человека преследуют. Получить грин-карту и убежище можно по следующим причинам: расовая дискриминация, межнациональная вражда, преследование из-за принадлежности к определенным социальным группам. Иметь уникальный талант. Правительство Соединенных Штатов Америки очень активно завлекает к себе в страну умных и талантливых людей. Довольно часто по такой программе иммигрируют студенты, которые показали свои таланты с помощью разнообразных международных конкурсов. Выиграть грин-карту в лотерею. Этот вариант считается одним из самых рисковых, так как шансы выиграть в лотерею грин-карту достаточно невысоки. Однако, ежегодно все же встречаются уникальные счастливчики, которые выигрывают себе путевку в новую жизнь.

Иммиграция в США для россиян – это отличная возможность попробовать пожить в современной и развитой стране. Каждый на законных основаниях может попробовать иммигрировать в эту страну для дальнейшей жизни.