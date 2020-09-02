Разновидности душевых кабин: закрытые, открытые, комбинированные

Эта удобная конструкция – идеальный атрибут любого жителя мегаполиса, у которого нет времени на постоянное принятие ванны. Найти подходящие душевые уголки можно на сайте: https://ldek.ru/catalog/dushevye-ugolki.
Как правильно выбрать
Душевые кабины – это идеальная вещь в современном мире. Принятие ванны с быстрым темпом жизни сейчас не совсем рационально, а вот принимать душ намного быстрее и экономнее.
Современные производители предлагают три основные разновидности душевых кабин в зависимости от их конструкции:
- Закрытого типа. Такие душевые кабины полностью закрыты, имеют поддон и стены. Форма у таких изделий может быть совершенно разная, поэтому у покупателей будет широкий выбор что подобрать для своего интерьера. Обычно их устанавливают в любом удобном месте, где есть доступ к канализации и систем водоснабжения. Основное достоинство душевых кабин закрытого типа – возможность их демонтировать при переезде. Кроме того, часто такие конструкции оборудованы широким функционалом.
- Открытого типа. Менее популярные модели, чем закрытые. У них полностью отсутствует потолок и поддон, а вместо боковых панелей используют непосредственно стены ванной комнаты. Для такой конструкции необходимо будет оборудовать хороший слив, чтобы вся вода сразу же стекала в него, а не разбрызгивалась по всей комнате. Достоинство душевой кабины открытого типа – простая и компактная конструкция, которая делает весь интерьер просторным и не отвлекает внимание на себя. К минусам стоит отнести: сложность в обустройстве слива, необходимость хорошей гидроизоляции и холодный пол. К сожалению, в таких моделях отсутствуют дополнительные функции.
- Комбинированные. В этих моделях совмещают между собой душевую кабину и ванную. Это достаточно универсальная конструкция, позволяющая не только быстро ополоснуться под душем, но и принять полноценную ванную. Единственный недостаток – высокая стоимость.