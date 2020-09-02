Разновидности душевых кабин: закрытые, открытые, комбинированные

Постепенно культ ванн уходит в прошлое, а на смену им приходят душевые кабины.

Эта удобная конструкция – идеальный атрибут любого жителя мегаполиса, у которого нет времени на постоянное принятие ванны. Найти подходящие душевые уголки можно на сайте: https://ldek.ru/catalog/dushevye-ugolki.

Как правильно выбрать

Душевые кабины – это идеальная вещь в современном мире. Принятие ванны с быстрым темпом жизни сейчас не совсем рационально, а вот принимать душ намного быстрее и экономнее.

Современные производители предлагают три основные разновидности душевых кабин в зависимости от их конструкции: