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Разновидности душевых кабин: закрытые, открытые, комбинированные

16:13 02.09.2020
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Постепенно культ ванн уходит в прошлое, а на смену им приходят душевые кабины.

Эта удобная конструкция – идеальный атрибут любого жителя мегаполиса, у которого нет времени на постоянное принятие ванны. Найти подходящие душевые уголки можно на сайте: https://ldek.ru/catalog/dushevye-ugolki.

Как правильно выбрать

Душевые кабины – это идеальная вещь в современном мире. Принятие ванны с быстрым темпом жизни сейчас не совсем рационально, а вот принимать душ намного быстрее и экономнее.

Современные производители предлагают три основные разновидности душевых кабин в зависимости от их конструкции:

  1. Закрытого типа. Такие душевые кабины полностью закрыты, имеют поддон и стены. Форма у таких изделий может быть совершенно разная, поэтому у покупателей будет широкий выбор что подобрать для своего интерьера. Обычно их устанавливают в любом удобном месте, где есть доступ к канализации и систем водоснабжения. Основное достоинство душевых кабин закрытого типа – возможность их демонтировать при переезде. Кроме того, часто такие конструкции оборудованы широким функционалом.
  2. Открытого типа. Менее популярные модели, чем закрытые. У них полностью отсутствует потолок и поддон, а вместо боковых панелей используют непосредственно стены ванной комнаты. Для такой конструкции необходимо будет оборудовать хороший слив, чтобы вся вода сразу же стекала в него, а не разбрызгивалась по всей комнате. Достоинство душевой кабины открытого типа – простая и компактная конструкция, которая делает весь интерьер просторным и не отвлекает внимание на себя. К минусам стоит отнести: сложность в обустройстве слива, необходимость хорошей гидроизоляции и холодный пол. К сожалению, в таких моделях отсутствуют дополнительные функции.
  3. Комбинированные. В этих моделях совмещают между собой душевую кабину и ванную. Это достаточно универсальная конструкция, позволяющая не только быстро ополоснуться под душем, но и принять полноценную ванную. Единственный недостаток – высокая стоимость.
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