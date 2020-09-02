Информирование пассажиров о движении общественного транспорта в режиме онлайн

Сегодня многие знают, когда прибудет транспорт на остановку – на основных маршрутах стоят системы информирования, которые отслеживают движение транспорта в режиме реального времени.

Оборудование легко настраивается, табло для общественного транспорта ITLINE совместимо с большинством автоинформаторов отечественного производства. Мониторы работают совместно с системой навигации, точно передают данные согласно геопозиции автобуса на карте.

Систему Итлайн придумали для модернизации общественного транспорта, она обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров. Каждый знает, сколько времени будет ехать до нужной остановки. Система информирования эффективно работает даже в «час-пик», она удобная для пожилых, людей с плохим зрением и слухом.

Система ITLINE для информирования пассажиров

Компания Итлайн предлагает инновационное решение – систему для автоматизации работы общественного транспорта и информирования пассажиров.





Она включает:

автоинформаторы;

мониторы для транспорта;

светодиодные табло для остановок.

Благодаря слаженной работе пассажиры могут узнать все данные о маршруте в режиме реального времени: название остановок, график прибытия автобуса, троллейбуса или трамвая, следование в пути. Еще перед поездкой можно заранее оценить маршрут, узнать информацию о задержках в пути и о ситуации на дорогах.

Как работают автоинформаторы Итлайн?

Основные «путеводители» для оповещения пассажиров – автоинформаторы, которые подключаются к системе управления. Спутник определяет местоположение машины на карте для обеспечения качественной навигации. Если оборудование настроено в автоматическом режиме, сигналы к электронным табло направляются заранее, по мере прохождения геозон, как только автобус приближается к остановке.





Пассажиры могут приготовиться на выход заранее, как только увидят сигналы на табло. Для удобства предусмотрено звуковое дублирование. Также автоинформатор может работать и в ручном режиме.

Мониторы для установки на общественном транспорте

На автобусах, троллейбусах и трамваях ставят салонные табло, а также передние, задние и боковые экраны для оповещения пассажиров на улице. Система информирования работает в режиме реального времени, информация на экранах отображается в динамичном и статичном режимах:

в виде скроллинга;

бегущей строкой;

используется дополнительная анимация для смыслового разделения информации.





Управление осуществляется при помощи автоинформаторов, у которых есть функция выхода RS-485 для подключения табло. Возможен выбор размера шрифта, текстовые сообщения выводятся на русском и английском языках.

Как работают «умные остановки»?

Совместно с системой оповещения, которая стоит на транспорте, на остановках размещаются электронные табло и модули для звукового отображения информации. Каждый пассажир на площадке может в режиме реального времени узнать:

список автобусов, который на данный момент есть на маршрутах;

время прибытия транспорта, обозначенное на табло;

дополнительную информацию, представленную на экране (текущее время, температуру, задержки на маршрутах и т.п.).





Система информирования ITLINE оповещает пассажиров в режиме онлайн, представляя все данные о маршруте. Так можно подготовиться к поездке заранее и рассчитать, когда вы прибудете в пункт назначения. Это удобство, комфорт и безопасность пассажиров.

Многие перевозчики стараются установить на своих маршрутах оборудование Итлайн. Системы отвечают требованиям постановления Минтранса №285, соответствуют требованиям проектов «Доступная среда» и «Умный город».