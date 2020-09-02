Акционерное общество — что это и как работает

Как и у всех компаний, в акционерном обществе имеется ряд органов, которые отвечают за управление и принятие решений.

Акционерное общество — это корпорация, уставный капитал которой разделен на определённое число акций.

Оглавление

1. Открытое акционерное общество



1. Открытое акционерное общество

2. Характеристики корпорации2.1. Уставный капитал2.2. Название компании2.3. Ответственность партнеров2.4. Количество партнеров2.5. Вклады партнеров2.6. Правовой резерв и распределение прибыли2.7. Акции и возможность передачи2.8. Налоговые обязательства компании3. Как создается акционерное общество4. Управление4.1. Общее собрание4.2. Управляющий совет5. Преимущества и недостатки

Основной целью такой компании, как правило, будет привлечение средств многочисленных инвесторов для реализации крупных проектов, которые в противном случае не могли бы быть реализованы.

Для выполнения этой миссии капитал делится на доли, которые распределяются между инвестиционными партнерами в результате суммы денег, внесенных каждым из них. Таким образом, чем больше акций имеет партнер, тем больше его вес в компании.

Следует отметить, что правовой режим этих компаний чрезвычайно сложен, поэтому он не подходит для малого бизнеса.

2. Характеристики корпорации

Акционерное общество - это вид коммерческой компании, капитал которой разделен на акции, и в которой ее партнеры не несут персональной ответственности по обязательствам компании. Некоторые типы компаний обязательно должны принять эту корпоративную форму (котирующиеся на бирже компании, банки, страховые компании, компании и агентства по ценным бумагам, венчурные компании, спортивные федерации и т.д.), а другие компании принимают решение об этом типе компании просто потому, что они более заинтересованы в этой форме.

Основные различия между государственными компаниями с ограниченной ответственностью и частными компаниями с ограниченной ответственностью заключаются в том, что:

Минимальный капитал в обществе с ограниченной ответственностью составляет небольшую сумму, в то время как минимальный капитал в акционерном обществе гораздо выше.

Открытые акционерные общества позволяют другим партнерам легче войти, в то время как общества с ограниченной ответственностью закрыты (они обычно предусматривают, что вход других партнеров зависит от воли нынешних партнеров компании), хотя это может быть по-другому урегулировано в уставе.

2.1. Уставный капитал

Уставный капитал публичного общества с ограниченной ответственностью складывается из суммы общих взносов, внесенных в общество. Проще говоря, уставный капитал складывается из сумм, внесенных всеми партнерами.

В отличие от других компаний, например, обществ с ограниченной ответственностью, размер требуемого капитала достаточно высок. Однако, как будет видно позже, взнос этой суммы капитала может быть отложен на более поздний срок.

2.2. Название компании

Название, под которым зарегистрирована компания, должно состоять из термина, который не был ранее зарегистрирован.

2.3. Ответственность партнеров

Ответственность, которую берет на себя каждый из партнеров, будет пропорциональна внесенному капиталу.

2.4. Количество партнеров

В отличие от других типов компаний, акционерное общество может быть сформировано при наличии только одного партнера.

Однако это должно быть указано во всей документации, счетах-фактурах или юридических уведомлениях.

2.5. Вклады партнеров

В целом, взносы, вносимые партнерами, носят денежный характер. Другими словами, они вносят деньги в уставный капитал компании.

Однако взносы также могут быть неденежными, как и в случае с недвижимостью. У корпораций очень строгий режим в этом отношении.

Эти активы должны в обязательном порядке оцениваться экспертами, с тем, чтобы оценка активов не была выше реальной, что означало бы мошенничество как для кредиторов, так и для других партнеров.

2.6. Правовой резерв и распределение прибыли

При распределении полученной прибыли компании обязаны сэкономить часть этих денег в рамках так называемого резервного фонда. Этот фонд будет составлять 10% от полученной прибыли и будет накапливаться до достижения 20% от уставного капитала.

Таким образом, компания стремится защитить кредиторов.

2.7. Акции и возможность передачи

Как пояснялось выше, капитал делится на акции таким образом, что чем больше акций, тем больше доля в распределении дивидендов.

Подзаконные акты компании могут устанавливать ограничение на количество голосов, приходящихся на одного акционера, поэтому данное правило может быть изменено.

Что касается возможности передачи акций, то в принципе это бесплатно. Это означает, что любой партнер может взять и без консультации с остальными передать их третьей стороне, на так называемой Фондовой бирже. Однако это также может быть ограничено. Такая ситуация возникает, когда устав требует разрешение общего собрания на передачу акций.

Плюсом деления долей является широкая возможность для инвесторов. После листинга на фондовую биржу каждое физическое лицо может инвестировать в акции просто купив их.

Таким образом, возникают две модели корпораций: открытая и закрытая.

2.8. Налоговые обязательства компании

Как и в случае обществ с ограниченной ответственностью, компания облагается корпоративным налогом и НДС.

Аналогичным образом, администраторы и акционеры облагаются налогом в рамках режима самозанятости, а остальные работники - в рамках общего режима.

3. Как создается акционерное общество

Одна из основных проблем публичного общества с ограниченной ответственностью связана с его созданием. Как правило, оно формируются путем предоставления публичного акта, который впоследствии регистрируется в Торговом реестре. Компания облагается корпоративным налогом и НДС.

Кроме того, требуется ряд дополнительных формальностей. Все эти процедуры обычно занимают от 6 до 8 недель, хотя в некоторых случаях их можно значительно продлить.

Главное осложнение, однако, заключается в том, что существуют два разных режима их инкорпорации:

Одновременное формирование: партнеры выплачивают общую сумму взносов в момент выдачи публичного акта. Последовательное формирование: характеризуется тем, что часть или большая часть стоимости акций не выплачивается сразу. Однако этот процесс является сложным и используется очень крупными компаниями.

Дифференцируя вышесказанное, важно знать следующие требования к его составу:

Документ и устав должны соответствовать требованиям, установленным законом. Поставка и передача акций запрещена в момент, предшествующий регистрации в Торговом реестре. После выдачи публичного акта у партнеров есть только два месяца на регистрацию в Реестре.

4. Управление

Как и у всех компаний, в акционерном обществе имеется ряд органов, которые отвечают за управление и принятие решений, в данном случае это общее собрание и административный орган.

4.1. Общее собрание

Это орган, отвечающий за предоставление права голоса всем партнерам в зависимости от количества акций, которыми они владеют. Таким образом, голоса большинства партнеров будут иметь большее значение.

С другой стороны, полномочия общего собрания очень широки, поскольку это орган, который принимает основные решения о направлении, которое будет выбрано компанией. Среди них следует упомянуть следующие:

Компетенция утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, а также управление в социальной сфере. Осуществлять операции по увеличению и уменьшению уставного капитала. Утвердить роспуск или преобразование компании. Изменить устав. Назначение и удаление администраторов и аудиторов компании.

Наконец, следует отметить, что существуют два вида общих собраний: обычное собрание, которое собирается раз в год, и внеочередное собрание.

4.2. Управляющий совет

Он отвечает за руководство и организацию общества в его повседневной жизни, а также за его представительство, поэтому надлежащее функционирование корпорации будет во многом зависеть от этого органа.

Административный орган может быть организован по-разному:

Один управляющий: формируется одним человеком. Два руководителя: могут принимать решения совместно, что подразумевает, что они должны достигать их по общему согласию. Совет директоров: имеет переменное число от 3 до 12 членов и обычно представляет различные группы акционеров. Используется в крупных компаниях.

Важно отметить, что членами этого органа могут быть как физические, так и юридические лица, что подразумевает, что членом может быть ассоциация или другая коммерческая компания.

Наконец, следует отметить, что члены этого совета не обязательно должны быть акционерами корпорации. Контроль над компанией может быть передан третьей стороне, хотя это не рекомендуется.

5. Преимущества и недостатки

Чтобы завершить и прояснить все, необходимо суммировать основные преимущества и проблемы корпорации.

Преимущества:

Ответственность перед кредиторами ограничена, что защищает личные активы в случае банкротства. Передача акций осуществляется бесплатно, что облегчает привлечение большого количества инвесторов. Компания создает имидж серьезного и платежеспособного бизнеса, что облегчает приход нового капитала.

Недостатки: