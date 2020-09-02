Ни одного зараженного COVID-19 не нашли за сутки на 2 сентября в Бердске

Коронавирус не уходит из Бердска

По данным оперативного штаба на 2 сентября, в Бердске нет новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших - 242. Выписанных - 242. Зарегистрировано 3 летальных исхода в Бердске за все время пандемии.