Ни одного зараженного COVID-19 не нашли за сутки на 2 сентября в Бердске

Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
По данным оперативного штаба на 2 сентября, в Бердске нет новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших - 242. Выписанных - 242. Зарегистрировано 3 летальных исхода в Бердске за все время пандемии.
Общее число заболевших - 242. Выписанных - 242.
По данным оперативного штаба на 2 сентября, в Бердске нет новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших - 242. Выписанных - 242. Зарегистрировано 3 летальных исхода в Бердске за все время пандемии.
От редакции
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