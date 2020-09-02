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Ни одного зараженного COVID-19 не нашли за сутки на 2 сентября в Бердске

16:25 02.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Общее число заболевших - 242. Выписанных - 242.

Ни одного зараженного COVID 19 не нашли за сутки на 2 сентября в Бердске
Коронавирус не уходит из Бердска
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Ни одного зараженного COVID 19 не нашли за сутки на 2 сентября в Бердске

Ни одного зараженного COVID-19 не нашли за сутки на 2 сентября в БердскеПодарок на 1 сентября 2020: Нет заболевших COVID-19 за сутки в БердскеЕщё 148 новостей

По данным оперативного штаба на 2 сентября, в Бердске нет новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших - 242. Выписанных - 242. Зарегистрировано 3 летальных исхода в Бердске за все время пандемии.

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