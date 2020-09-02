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Признался в убийстве и рассказал о причастии Фургала в смертях бизнесменов его экс-партнер по бизнесу СК

17:06 02.09.2020 Фото: © Кирилл Зыков/АГН "Москва"
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Вину признал только один Мистрюков, а остальные фигуранты дела вину не признают.

Признался в убийстве и рассказал о причастии Фургала в смертях бизнесменов его экс партнер по бизнесу СК
Фигурант уголовного дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, бывший депутат региональной думы Николай Мистрюков в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его ареста.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что из всех фигурантов дела только Мистрюков признал вину.Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Бывший партнер Фургала заявил следствию, что экс-губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов (Олега Булатова и Александра Смольского - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что вину признал только один Мистрюков, а остальные фигуранты дела вину не признают.

По словам другого источника агентства, показания на Фургала дал также ранее осужденный за вымогательство бывший сотрудник хабаровского МВД Владимир Першин, "который в настоящее время находится под госзащитой".

Официальными комментариями следствия и адвокатов фигурантов уголовного дела ТАСС пока не располагает.

Источник: ТАСС

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