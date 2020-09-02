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Сгорели заживо и отравились угарным газом 4 детей с мамой 1 сентября 2020. СК завел дело

17:09 02.09.2020 Фото: СК РФ
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Произошло возгорание из-за чего жилище полностью выгорело. Находившиеся в квартире дети 3 и 5 лет скончались на месте в результате полученных ожогов, не совместимых с жизнью.

Сгорели заживо и отравились угарным газом 4 детей с мамой 1 сентября 2020. СК завел дело
Из указанной квартиры огонь перекинулся на пятый этаж

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По версии следствия, 1 сентября 2020 года примерно в 21 час в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного дома по проспекту Гамидова города Махачкалы, в которой проживает 40-летняя местная жительница, произошло возгорание, вследствие чего жилище полностью выгорело. Находившиеся в квартире малолетние дети женщины (3 и 5 лет) скончались на месте в результате полученных ожогов, не совместимых с жизнью.

Из указанной квартиры огонь перекинулся на пятый этаж, где в одной из квартир от отравления продуктами горения скончались 24-летняя женщина и ее малолетние дети.

В настоящее время устанавливаются причина и очаг возгорания, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком

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