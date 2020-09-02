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Насиловал 12 лет случайных прохожих маньяк под Томском. Злодея нашли по ДНК

17:45 02.09.2020 Фото: pixabay.com
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Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Насиловал 12 лет случайных прохожих маньяк под Томском. Злодея нашли по ДНК
В Томской области арестован мужчина, подозреваемый в совершении серии особо тяжких преступлений, совершенных на протяжении 12 лет

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области совместно с оперативными сотрудниками УУР регионального УМВД и управления Росгвардии по Томской области задержан 48-летний мужчина, подозреваемый в совершении нескольких преступлений против половой свободы и неприкосновенности в городе Томске и Томском районе, совершенных с 2008 года по 2020 год.

По данным следствия, в период с 2008 года по 2020 год на территории города Томска и Томского района было совершено несколько нападения на женщин неустановленным лицом, в ходе которых потерпевшие подвергались сексуальному насилию. Исходя из предварительных данных, у следствия были основания предполагать, что преступления были совершены одним и тем же лицом, в связи с чем уголовные дела соединены в одно производство.

В результате исследования вещественных доказательств, проводимых ЭКЦ УМВД России по Томской области с применением современных криминалистических средств и методик, при производстве генотипической экспертизы был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность подозреваемого. Им оказался 48-летний житель Томского района.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу проводится работа, направленная на закрепление доказательственной базы: допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: tomsk.sledcom.ru

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