Насиловал 12 лет случайных прохожих маньяк под Томском. Злодея нашли по ДНК

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Томской области арестован мужчина, подозреваемый в совершении серии особо тяжких преступлений, совершенных на протяжении 12 лет

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области совместно с оперативными сотрудниками УУР регионального УМВД и управления Росгвардии по Томской области задержан 48-летний мужчина, подозреваемый в совершении нескольких преступлений против половой свободы и неприкосновенности в городе Томске и Томском районе, совершенных с 2008 года по 2020 год.

По данным следствия, в период с 2008 года по 2020 год на территории города Томска и Томского района было совершено несколько нападения на женщин неустановленным лицом, в ходе которых потерпевшие подвергались сексуальному насилию. Исходя из предварительных данных, у следствия были основания предполагать, что преступления были совершены одним и тем же лицом, в связи с чем уголовные дела соединены в одно производство.

В результате исследования вещественных доказательств, проводимых ЭКЦ УМВД России по Томской области с применением современных криминалистических средств и методик, при производстве генотипической экспертизы был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность подозреваемого. Им оказался 48-летний житель Томского района.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу проводится работа, направленная на закрепление доказательственной базы: допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: tomsk.sledcom.ru