Путин и Лукашенко встретятся в Москве до 16 сентября 2020

Встреча Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится в ближайшие пару недель в Москве, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Это подчеркивает наш обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства", — отметил министр.
Сегодня в Москве проходят переговоры Лаврова и его белорусского коллеги Владимира Макея. Это первый визит Макея в Россию после президентских выборов в республике, итоги которых спровоцировали массовые протестные акции.
Кроме того, в четверг Минск посетит премьер-министр России Михаил Мишустин.
Источник: РИА Новости