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Путин и Лукашенко встретятся в Москве до 16 сентября 2020

17:26 02.09.2020
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Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Путин и Лукашенко встретятся в Москве до 16 сентября 2020
Путин и Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели

Встреча Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится в ближайшие пару недель в Москве, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Это подчеркивает наш обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства", — отметил министр.

Сегодня в Москве проходят переговоры Лаврова и его белорусского коллеги Владимира Макея. Это первый визит Макея в Россию после президентских выборов в республике, итоги которых спровоцировали массовые протестные акции.

Как отмечал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, главы МИД, скорее всего, обсудят подготовку к приезду в российскую столицу Александра Лукашенко. Точную дату визита пока не согласовали.
Кроме того, в четверг Минск посетит премьер-министр России Михаил Мишустин.

Источник: РИА Новости

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