«Отжимали» контракт по 4 мосту через Обь и упекли за решетку, полагают обвиняемые в хищении 8,3 млн рублей на коллекторе в Бердске

«Росстрой» выиграл тендер на вынос коммуникаций с площадки од строительство 4 моста через Обь на 338 млн рублей. Именно эта компания прокладывала канализационную трубу под ул. Первомайской в Бердске. Ее директора и руководителей УКСа судят за мошенничество.

Константин Михайленко просил отпустить его из-под стражи под залог в 500 тыс. рублей. Сейчас он под домашним арестом

В Бердском городском суде 2 сентября состоялось 26-е заседание по громкому делу о махинациях на 8,3 млн рублей при строительстве коллектора на ул. Первомайской в Бердске. На скамье подсудимых, напомним, бывшие руководители бердского УКСа Алексей Егошин и Юрий Бекетов, а также гендиректор «Росстроя» Константин Михайленко.

В среду суд допросил подсудимых. А в предыдущем заседании 24 августа, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», бухгалтер Михайленко предоставила суду оригиналы документов, по которым работала на прокладке коллектора 3-4 года назад компания «Росстрой». По мнению защиты, бумаги, в том числе квитанции об оплате труб и других материалов, на 100% доказывают, что никаких нарушений не было.

Якобы договоренность о том, что не будут использовать чугунные трубы, стыки которых разрушатся и сгниют через 5 лет, была сразу. Поэтому использовали более долговечные полипропиленовые трубы для прокладки нового канализационного коллектора под ул. Первомайской. Это, считает защита, было согласовано со всеми инстанциями, с надзорными службами.

- Примет ли это суд в качестве доказательства того, что никакого воровства не было, я не знаю. Но Михайленко открытым текстом сказал, что проблемы начались, когда он выиграл контракт на строительство 4-го моста в Новосибирске «на 1 млрд рублей» в 2019 году. Говорит, решили «отжать» конкуренты выгодный контракт и вспомнили бердский коллектор, - прокомментировала 2 сентября «Курьер. Среда. Бердск» Людмила Грибанова, сестра Юрия Бекетова.

По ее словам, директор «Росстроя» заявил, что у него пытались «отжать» подряд на бердский коллектор еще в 2015 году (первый этап). Но после того, как он обратился в прокуратуру, «дело разрешилось». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», компания Михайленко должна была готовить площадку для строительства 4-моста через Обь, выносить коммуникации.

Людмила Сергеевна полагает, что Бекетова и Егошина «притянули» для того, чтобы «состряпать» групповое преступление по предварительному сговору и с использованием служебного положения, что является отягчающим обстоятельством и влияет на наказание.

Напомним, что после ареста Михайленко ни одна компания не заявилась на конкурс по подготовке строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске. Власти искали фирму, которая проведет шумоизоляцию соседних домов за 306 млн рублей.

Предыдущий конкурс на подготовку площадки общей стоимость 349 млн рублей был отменен. А гендиректор подрядчика работ по выносу коммуникаций из зоны четвертого моста — ООО «Росстрой» — арестован по обвинению в мошенничестве. У фирмы был контракт на 338 млн. Все госзакупки проводились за счет средств областного бюджета.

Новосибирское правительство подписало соглашение на строительство моста с «Сибирской концессионной компанией» в декабре 2017 года. «СКК» принадлежит дочерней фирме Газпромбанка и питерской группе «ВИС», связанной с экс-главой Пуровского района ЯНАО Евгением Скрябиным, бизнесменами Игорем Снегуровым и Дмитрием Рябовым. Последний работает гендиректором АО «ТЭК „Мосэнерго“» Игоря Ротенберга, впрочем представители этого бизнесмена заявляли об отсутствии интересов в Новосибирской области. Подрядчиком строительства должно было стать АО «Автобан» депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа, единоросса Алексея Андреева, но в мае 2019 года «ВИС» объявил о смене генподрядчика, уточнив, что им станет дочерняя компания группы — ООО «ПФ ВИС».

Контрольно-счетная палата Новосибирской области в 2019 году нашла многочисленные нарушения при ведении работ и формировании смет на начальном этапе строительства моста. Осенью 2018 года строительство велось без разрешения, кроме того, закупались немецкие трубы при наличии менее дорогих отечественных аналогов. КСП выяснила, что сметы подготовительных работ по 17 позициям были завышены в 2−3,5 раза. Транспортный комитет заксобрания рекомендовал правительству пересмотреть концессионное соглашение о строительстве четвертого моста.

Как известно, в августе 2020-го на мтос дали 40 млрд рублей.

Дело Бекетова

Дело в отношении и. о. директора УКСа Юрия Бекетова поступило в суд в начале февраля 2020 года. По версии следствия, 24 ноября 2015 года между управлением капстроительства (заказчик) и ООО «Росстрой» (подрядчик) заключен муниципальный контракт по строительству объекта «Самотечный канализационный коллектор по ул. Первомайская на участке от ул. Ленина, включая переход через ул. Вокзальная в Бердске». Цена контракта составляла более 17 млн рублей. Денежные средства для оплаты работ по контракту были выделены из областного и местного бюджетов.

Как полагает следствие, исполняя контракт, гендиректор общества и директор УКСа решили похитить часть бюджетных средств, выделенных на строительство коллектора: в ходе строительных работ вместо предусмотренных контрактом чугунных труб были применены более дешевые из полипропилена, стоимость которых, с учетом их монтажа, была завышена в несколько раз. Внесение недостоверных сведений в финансовые документы позволило обвиняемым похитить бюджетные денежные средства в размере свыше 1,5 млн рублей.

При аналогичных обстоятельствах «указанные лица», действуя уже совместно с заместителем директора МКУ «УКС», совершили еще 2 преступления при исполнении муниципальных контрактов, заключенных в 2016 и 2017 годах в целях дальнейшего строительства самотечного канализационного коллектора, похитив более 6,8 млн рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генерального директора ООО «Росстрой» Константина Михайленко, директора и замдиректора бердского управления капитального строительства Алексея Егошина и Юрия Бекетова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах).

Напомним, что экс-директор УКСа Егошин уволился с должности по собственному желанию в конце 2019 года. Он отработал 6 лет на посту директора УКС. После его ухода зам Юрий Бекетов лишь месяц выполнял его обязанности.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», родные и знакомые Бекетова, не веря в его виновность, неоднократно выходили на акции протеста.