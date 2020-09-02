02.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Михаил Мишустин приедет в Минск 3 сентября

17:32 02.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Об этом сообщил Лавров, открывая встречу с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Михаил Мишустин приедет в Минск 3 сентября
Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Буквально завтра состоится визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Минск", - сказал Лавров в среду, открывая встречу с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Он отметил, что в ближайшее время состоится и визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву.

Позднее Минобороны Белоруссии сообщило о грядущем визите министра Виктора Хренина в Россию: поездка запланирована на пятницу.

В минувшую субботу президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о личной встрече в Москве в ближайшие недели. В Кремле уточнили, что визит белорусского лидера состоится в ближайшие две недели.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции несогласных с результатами президентских выборов, согласно которым победу с огромным отрывом одержал Лукашенко. В конце августа Путин сообщил, что по просьбе президента Белоруссии был создан резерв силовиков на тот случай, если ситуация в Белоруссии выйдет из-под контроля.

В интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК) Путин заявил, что Россия считает президентские выборы в России состоявшимися.

Источник: Интерфакс

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Зачем поедет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Задушила 7-месячную дочку 16-летняя мать и пыталась обмануть следствие
19:46 02-09-2020
Задушила 7-месячную дочку 16-летняя мать и пыталась обмануть следствие
БердскШторм и резкое похолодание обрушатся после жары на Бердск
19:36 02-09-2020
Шторм и резкое похолодание обрушатся после жары на Бердск
Что обнаружили при вскрытии тела певцы Валентины Легкоступовой?
19:25 02-09-2020
Что обнаружили при вскрытии тела певцы Валентины Легкоступовой?
БердскЖдем фото первоклашек для публикации в газете "Курьер.Среда.Бердск" 3
19:21 02-09-2020
Ждем фото первоклашек для публикации в газете
Нашли место для хранения вакцины от COVID-19 в Новосибирской области 1
19:14 02-09-2020
Нашли место для хранения вакцины от COVID-19 в Новосибирской области
Расстрелял подчиненных за плохие показатели начальник отдела МВД
19:02 02-09-2020
Расстрелял подчиненных за плохие показатели начальник отдела МВД
Кто получит новую выплату со 2 сентября 2020 от государства и в каком размере?
18:51 02-09-2020
Кто получит новую выплату со 2 сентября 2020 от государства и в каком размере?
Когда выплатят 5500 рублей на детей от 3 до 7 лет? 34,3 млрд рублей ушли в регионы
18:44 02-09-2020
Когда выплатят 5500 рублей на детей от 3 до 7 лет? 34,3 млрд рублей ушли в регионы
БердскШкольников с высокой температурой посадят в изолятор а Новосибирской области
18:31 02-09-2020
Школьников с высокой температурой посадят в изолятор а Новосибирской области
БердскЕсть те, кому гораздо хуже: протяни руку помощи попавшим в сложную ситуацию в пандемию в Бердске
18:20 02-09-2020
Есть те, кому гораздо хуже: протяни руку помощи попавшим в сложную ситуацию в пандемию в Бердске