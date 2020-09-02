Сельская ипотека даёт новый импульс комплексному развитию районов, заявил губернатор Андрей Травников

Сельская ипотека даёт новый импульс комплексному развитию районов

В завершение рабочей поездки в Маслянинский район Губернатору представили планы по развитию в регионе сельской ипотеки.

«Успешное развитие ипотечного кредитования в районах области, сельская ипотека позволяет значительно улучшить качество жизни сельских жителей, и, что особенно важно, дает новый импульс комплексному развитию сельских территорий, их экономики, способствуя привлечению сюда квалифицированных специалистов», – подчеркнул Губернатор.

Андрей Травников пояснил, что мощный толчок развитию сельских территорий дала новая программа, инициированная Правительством России и поддержанная Президентом Владимиром Путиным – «Комплексное развитие сельских территорий». «Уже за год реализации и активного участия Новосибирской области в этой программе мы видим серьёзные результаты. Когда я встречался с маслянинцами в 2018 году, главная просьба, с которой обращались жители, касалась перспектив развития служебного жилья. Мы тогда определили, что это должен быть приоритет №1, и впервые за много лет возобновили программу строительства служебного жилья для бюджетников в сельских территориях, причём на качественно новом уровне. Мы сдаём современные дома, уже два года реализуется эта программа, и мы обязательно продлим её, будем изыскивать средства для того, чтобы программа не останавливалась. Параметры будут как минимум те же – напомню, мы два года подряд выделяем по 150 миллионов рублей на строительство новых домов. В прошлом году в рамках этой программы мы построили и приобрели около 90 квартир».

Новосибирская область входит в пятёрку лидеров по объёму выдачи сельской ипотеки среди российских регионов, наряду с Белгородской областью, республиками Башкортостан, Татарстан и Удмуртия. Это направление является одним из приоритетов утверждённой в 2019 году Правительством региона программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Информацию о реализации проекта сельской ипотеки Губернатору представил директор Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров. Банк, по данным на 14 августа, выдал жителям Новосибирской области 1,7 млрд рублей на приобретение первичного и вторичного жилья на сельских территориях. Новосибирская область также лидирует по сумме оформленных ипотечных кредитов среди регионов Сибирского федерального округа: на долю области приходится более 32%. Средний размер кредита по направлению сельской ипотеки составляет 2,3 млн рублей. Россельхозбанк стал первой кредитной организацией в Новосибирской области, приступившей к приёму заявок на сельскую ипотеку с начала действия госпрограммы в январе 2020 года.

Чаще всего жильё приобретается в Новосибирском (65% от всех принятых заявок), Искитимском (20%), Краснозёрском (18%) и Карасукском (10%) районах области. Также сельская ипотека пользуется спросом у жителей Барабинского, Коченёвского, Сузунского, Маслянинского, Чановского, Татарского и Тогучинского районов.

Программа уже позволила многим жителям сельских территорий улучшить условия жизни – приобрести жильё в новом доме или доме с большей площадью. Поступают заявки и от новосибирцев: жители мегаполиса увидели в программе реальную возможность приобрести свой дом на природе для летнего или круглогодичного проживания. Благодаря активной реализации программы сельские территории Новосибирской области становятся всё более привлекательными для квалифицированных специалистов разных направлений, что в ближайшем будущем позитивно скажется на развитии АПК региона и экономики в целом.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ при оформлении договора личного страхования может подать любой гражданин нашей страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%. Ставка – 2,7% годовых.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области