02.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Взятки деньгами и iPhone X брал комбат за поступление в военный вуз Новосибирска

18:19 02.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Он убеждал абитуриентов, что из-за татуировок его не возьмут. Суд дал 1 год условно ветерану боев в Сирии за мошенничество. Служба в горячей точке стала смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Взятки деньгами и iPhone X брал комбат за поступление в военный вуз Новосибирска
Взятку осужденный делил с подельниками

Суд дал условный срок ветерану боев в Сирии за мошенничество. Он брал взятки за поступление в военное училище.

Новосибирский военный суд приговорил к условному наказанию экс-командира батальона обеспечения учебного процесса НВВКУ. Он брал взятки с абитуриентов за поступление в училище. Учитывая военные заслуги подсудимого, его военный опыт в Сирии и награждение медалью Суворова, командиру дали год условно.

Как выяснило следствие, майор вместе со своим подельником взял 200 тысяч рублей у абитуриента за помощь в поступлении в училище. Они убедили парня в том, что из-за татуировок путь на факультет войсковой разведки парню закрыт. Взяв деньги, сообщники разделили их между собой. Никакого влияния на поступление абитуриента они не оказали. Тот поступил в военное училище сам.

Также в 2017 году командир взял от курсанта за восстановление в училище два новых iPhone X, каждый из которых стоил 90 тысяч рублей. Но он никак не помог восстановлению курсанта, тот восстановился сам.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Военным мало платят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Задушила 7-месячную дочку 16-летняя мать и пыталась обмануть следствие
19:46 02-09-2020
Задушила 7-месячную дочку 16-летняя мать и пыталась обмануть следствие
БердскШторм и резкое похолодание обрушатся после жары на Бердск
19:36 02-09-2020
Шторм и резкое похолодание обрушатся после жары на Бердск
Что обнаружили при вскрытии тела певцы Валентины Легкоступовой?
19:25 02-09-2020
Что обнаружили при вскрытии тела певцы Валентины Легкоступовой?
БердскЖдем фото первоклашек для публикации в газете "Курьер.Среда.Бердск" 3
19:21 02-09-2020
Ждем фото первоклашек для публикации в газете
Нашли место для хранения вакцины от COVID-19 в Новосибирской области 1
19:14 02-09-2020
Нашли место для хранения вакцины от COVID-19 в Новосибирской области
Расстрелял подчиненных за плохие показатели начальник отдела МВД
19:02 02-09-2020
Расстрелял подчиненных за плохие показатели начальник отдела МВД
Кто получит новую выплату со 2 сентября 2020 от государства и в каком размере?
18:51 02-09-2020
Кто получит новую выплату со 2 сентября 2020 от государства и в каком размере?
Когда выплатят 5500 рублей на детей от 3 до 7 лет? 34,3 млрд рублей ушли в регионы
18:44 02-09-2020
Когда выплатят 5500 рублей на детей от 3 до 7 лет? 34,3 млрд рублей ушли в регионы
БердскШкольников с высокой температурой посадят в изолятор а Новосибирской области
18:31 02-09-2020
Школьников с высокой температурой посадят в изолятор а Новосибирской области
БердскЕсть те, кому гораздо хуже: протяни руку помощи попавшим в сложную ситуацию в пандемию в Бердске
18:20 02-09-2020
Есть те, кому гораздо хуже: протяни руку помощи попавшим в сложную ситуацию в пандемию в Бердске