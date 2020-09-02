Взятки деньгами и iPhone X брал комбат за поступление в военный вуз Новосибирска

Он убеждал абитуриентов, что из-за татуировок его не возьмут. Суд дал 1 год условно ветерану боев в Сирии за мошенничество. Служба в горячей точке стала смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Взятку осужденный делил с подельниками

Суд дал условный срок ветерану боев в Сирии за мошенничество. Он брал взятки за поступление в военное училище.

Новосибирский военный суд приговорил к условному наказанию экс-командира батальона обеспечения учебного процесса НВВКУ. Он брал взятки с абитуриентов за поступление в училище. Учитывая военные заслуги подсудимого, его военный опыт в Сирии и награждение медалью Суворова, командиру дали год условно.

Как выяснило следствие, майор вместе со своим подельником взял 200 тысяч рублей у абитуриента за помощь в поступлении в училище. Они убедили парня в том, что из-за татуировок путь на факультет войсковой разведки парню закрыт. Взяв деньги, сообщники разделили их между собой. Никакого влияния на поступление абитуриента они не оказали. Тот поступил в военное училище сам.

Также в 2017 году командир взял от курсанта за восстановление в училище два новых iPhone X, каждый из которых стоил 90 тысяч рублей. Но он никак не помог восстановлению курсанта, тот восстановился сам.