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Школьников с высокой температурой посадят в изолятор а Новосибирской области

18:31 02.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Там дети будут ждать приезда родителей или законных представителей. В школах Бердска проводится тотальная проверка дистанционным градусников всех на входе.

Школьников с высокой температурой посадят в изолятор а Новосибирской области
На входе в школу №1 Бердска установлен обеззараживатель воздуха

В Новосибирской области школьников с температурой будут направлять в изоляторы. Как сообщило издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области», об этом заявил министр образования региона Сергей Федорчук на пресс-конференции  2 сентября 2020 года.

Детей с повышенной температурой будут направлять в изоляторы до приезда родителей или законных представителей. После школьнику обязательно нужно будет отправиться в медучреждение. Если появится необходимость, скорую помощь для ребёнка вызовут в школе. В случаях, когда родители не смогут срочно забрать ребёнка, можно будет обратиться за помощью к педагогам.

Как отметил Сергей Федорчук, в настоящее время необходимо внимательно следить за здоровьем детей. При плохом самочувствии школьникам лучше оставаться дома.

В школах Бердска в среду был тотальный контроль температуры входящих. Всех проверяли дистанционными градусниками. Отправили ли кого-то из детей изолятор, пока неизвестно. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердские школьники пока будут ходить в школу три дня в неделю и два - заниматься дистанционно дома.

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