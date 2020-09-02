Школьников с высокой температурой посадят в изолятор а Новосибирской области

Там дети будут ждать приезда родителей или законных представителей. В школах Бердска проводится тотальная проверка дистанционным градусников всех на входе.

На входе в школу №1 Бердска установлен обеззараживатель воздуха

В Новосибирской области школьников с температурой будут направлять в изоляторы. Как сообщило издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области», об этом заявил министр образования региона Сергей Федорчук на пресс-конференции 2 сентября 2020 года.

Детей с повышенной температурой будут направлять в изоляторы до приезда родителей или законных представителей. После школьнику обязательно нужно будет отправиться в медучреждение. Если появится необходимость, скорую помощь для ребёнка вызовут в школе. В случаях, когда родители не смогут срочно забрать ребёнка, можно будет обратиться за помощью к педагогам.

Как отметил Сергей Федорчук, в настоящее время необходимо внимательно следить за здоровьем детей. При плохом самочувствии школьникам лучше оставаться дома.

В школах Бердска в среду был тотальный контроль температуры входящих. Всех проверяли дистанционными градусниками. Отправили ли кого-то из детей изолятор, пока неизвестно. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердские школьники пока будут ходить в школу три дня в неделю и два - заниматься дистанционно дома.