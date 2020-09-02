Нашли место для хранения вакцины от COVID-19 в Новосибирской области

Всего в "Новосибоблфарме" хранится порядка 2 млн лекарственных препаратов для лечения различных заболеваний. В "Резерве" ест запасы индивидуальных средств защиты и оборудоваине для больниц.

Новосибирская область готова к хранению вакцины от коронавируса

Хранение и пополнение запасов лекарств для льготной категории граждан, средств индивидуальной защиты и других медицинских препаратов и изделий – важнейшие задачи областных учреждений здравоохранения «Новосибоблфарм» и «Резерв». В скором времени на одном из них будет храниться вакцина от коронавирусной инфекции. Работу учреждений проконтролировал первый заместитель Губернатора Юрий Петухов в ходе рабочей поездки 2 сентября.

В ГКУ НСО «Новосибоблфарм» Юрий Петухов вместе с руководством регионального минздрава посетил складские помещения. В первую очередь, директор учреждения Елена Горбунова представила помещение и морозильную камеру, где планируется хранить первую партию вакцины от коронавируса – ее поступление в регион ожидается в ближайшее время. Также первый вице-губернатор ознакомился со складскими помещениями, где хранятся лекарства, закупаемые по федеральной и региональной льготе, в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Новосибирской области».

Всего в учреждении хранится порядка 2 млн лекарственных препаратов, применяемых для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний. Льготные препараты поставляются в 78 аптечных пунктов, расположенных в государственных медучреждениях региона. В 2019 году по федеральной льготе лекарствами было обеспечено 41,7 тыс. пациентов, по областной льготе – 85,3 тыс. пациентов.

Первый заместитель Губернатора обсудил с руководством учреждения и минздрава вопросы права пользования земельным участком, на котором расположены склады, а также приобретение дополнительного оборудования для хранения, транспортировки вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 с соблюдением всех необходимых условий. Юрий Петухов поручил министерству здравоохранения региона оперативно проработать с профильными органами власти решения обозначенных вопросов.

Кроме того, первый вице-губернатор проконтролировал работу ГКУЗ особого типа Новосибирской области «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв». Учреждение обеспечивает резерв медицинских средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, инфекционных заболеваний. В настоящее время здесь хранится 70 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, 1 млн масок, 15 тысяч мешков для переливания крови и многое другое. Кроме того, в этом году было закуплено три изолирующих бокса для перевозки как инфицированных, так и здоровых людей. Два бокса уже переданы в государственные учреждения здравоохранения региона. Также для медучреждений приобретено 412 аппаратов искусственной вентиляции легких и более 1200 рециркуляторов. Резерв медицинских изделий и оборудования формируется за счет средств областного бюджета.

Первый заместитель Губернатора Юрий Петухов положительно оценил имеющиеся в учреждении запасы медицинских средств. Руководству регионального минздрава и предприятия он поручил увеличить запас средств индивидуальной защиты, поскольку опыт работы с коронавирусной инфекцией показал, что это необходимо для оперативного развертывания дополнительных инфекционных коек.