Шторм и резкое похолодание обрушатся после жары на Бердск

Уже 4 сентября ночью будет +4...+9 градусов. Днем столбик термометра покажет +12...+17 градусов. Ожидаются небольшие дожди и штормовой ветер.

Штормовой ветер и резкое похолодание идут в Бердск

В Новосибирскую область идут резкий, порывистый ветер и резкое похолодание, об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в четверг ожидается жаркая погода, столбик термометра покажет до +27 градусов тепла. В отдельных районах возможны дожди, при них грозы.

В пятницу погода в Бердске резко изменится. Ночные температуры составят +4...+9 градусов. Днем столбик термометра покажет +12...+17 градусов. Ожидаются небольшие дожди.

Ветер будет северо-западный, его скорость в порывах будет достигать 20 метров в секунду.