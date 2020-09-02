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Задушила 7-месячную дочку 16-летняя мать и пыталась обмануть следствие

19:46 02.09.2020 Фото: pixabay.com
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Девушка сперва рассказала следователям, что уложила девочку спать днем, через некоторое время она подошла к ней и обнаружила, что ребенок не дышит. Но после созналась в убийстве.

Задушила 7 месячную дочку 16 летняя мать и пыталась обмануть следствие
В Ленинградской области несовершеннолетняя мать убила младенца

Подозреваемая в убийстве семимесячной дочери 16-летняя мать из Ленинградской области дала признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

Ранее сообщилось, что вечером 31 августа в квартире в поселке Советский Выборгского района обнаружено тело семимесячной девочки, смерть которой наступила в результате механической асфиксии. В отношении 16-летней матери ребенка возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Девушка сперва рассказала следователям, что уложила девочку спать днем, через некоторое время она подошла к ней и обнаружила, что ребенок не дышит.

"В ходе первоначальных следственных действий подозреваемая дала признательные показания в совершении особо тяжкого преступления в отношении ребенка", - говорится в релизе СУСК.

В ведомстве добавили, что подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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А ведь девочку могли удочерить?

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