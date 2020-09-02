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Слишком далеко Россия: Что еще отпугивает иностранных туристов от поездок в РФ

20:13 02.09.2020 Фото: Википедии
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Серьезное препятствие для посещения России – дороговизна поездки, за этот вариант проголосовали 20% жителей ЕС. А кроме того, политическая ситуация и плохой сервис.

Слишком далеко Россия: Что еще отпугивает иностранных туристов от поездок в РФ
Европейские туристы назвали главные препятствия для поездок в Россию

Европейские туристы назвали главные препятствия для поездок в Россию, среди них – низкая осведомленность о достопримечательностях и дороговизна путешествия, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на аналитический центр НАФИ.

В опросе центра приняло участие более 2,1 тыс. жителей Европы из 27 стран.

"За последние полгода 67% европейцев не встречали в СМИ информацию о туристских достопримечательностях России. Низкая осведомленность приводит к падению интереса к нашей стране: о недостаточной заинтересованности в РФ как направлении для поездок говорят почти все европейцы", — отметили в компании.

Серьезное препятствие для посещения России – дороговизна поездки, за этот вариант проголосовали 20% жителей ЕС. Так, доля транспортных расходов у иностранных путешественников в РФ составляет 40% от бюджета поездки. При этом, например, в Германии туристы расходуют на транспорт 29% от бюджета поездки, а в США — 16%.

Также большое количество респондентов (15%) считает, что Россия находится слишком далеко. А внутри страны их отпугивают протяженные маршруты и слабая развитость региональных авиаперевозок.

"При этом самый долгий авиаперелет из европейских столиц в Москву – чуть больше пяти с половиной часов. И в среднем 2-3 часа необходимо тем людям, которые вылетают из европейских столиц с наибольшим уровнем туристической активности. Это наоборот дает возможность позиционировать Россию как страну с транспортной близостью к Европе", — отметили в НАФИ.

Другие негативные факторы, удерживающие европейцев от путешествий в РФ, — политическая ситуация (9%) и незнание русского языка (5%).

В свою очередь жителям Европы, которые уже побывали в России, больше всего не понравилась неразвитые туристская инфраструктура и сфера услуг (37%). Их также смутило неприветливое отношение со стороны местного населения (15%), небезопасность (14%), значительный языковой барьер (10%) и сложная система получения виз (9%).

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От редакции

Зачем ехать туристам в Россию?

Аноним, 02 сентября 2020 21:07
Например любого туриста случайно приехавшего в Бердск, приведёт в шок и ступор одновременно , отсутствие в Бердске , как вид общественных туалетов в принципе !!!

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