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Накормили бесплатными "путинскими" обедами учеников в школах Бердска

20:37 02.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Областные власти пообещали ежедневно контролировать обеспечение школьников 1-4-х классов горячим питанием. Родители написали заявления на школьную еду без оплаты.

Накормили бесплатными путинскими обедами учеников в школах Бердска
Деньги на школьные обеды в начальной школе дает правительство РФ

Горячее питание для школьников, бесперебойный подвоз учеников, санитарно-эпидемиологическая и антитеррористическая безопасность – эти и другие ключевые вопросы организации учебного процесса в школах Новосибирской области находятся на постоянном контроле правительства региона. Начало нового учебного года обсудили на заседании оперативного штаба Новосибирской области.

Заседание прошло в режиме видеосвязи под руководством заместителя Губернатора, председателя оперативного штаба Сергея Нелюбова, который подчеркнул, что для наиболее оперативного решения возникающих проблемных ситуаций заседания штаба будут проводиться в регулярном режиме. Обеспечение стабильного образовательного процесса по всем направлениям – ключевая задача.

Как было отмечено на заседании, все образовательные организации Новосибирской области 1 сентября провели День знаний – мероприятия прошли в штатном режиме, без сбоев.

На особом контроле находится обеспечение школьников горячим питанием, в том числе – в районах Новосибирской области. Министерством образования региона организована тематическая горячая линия: 238-73-82, 238-73-83, 238-74-17, 238-73-85, 238-73-84. Главам районов дано поручение регулярно мониторить данную ситуацию и не допускать срывов процесса.

Также на контроле оперштаба – обеспечение подвоза учеников к месту учебы, санитарно-эпидемиологическая и антитеррористическая безопасность и другие актуальные вопросы.

2 сентября бердские школьники первый раз бесплатно ели во время занятий. В одной из школ Бердска ученикам младших классов давали творожную запеканку, кофейный напиток и бутерброд с маслом. Некоторые дети остались довольны - вкусно и сытно. Но многие отказались обедать, потому что в принципе не любят запеканку.

Меню обещает быть разнообразным и полезным. А родители бердских учеников с 1 по 4 класс включительно написали заявление с просьбой кормить детей в школьной столовой бесплатно.

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От редакции

В школе вкусно кормят?

Я, 02 сентября 2020 21:53
НВР:
А родители бердских учеников с 1 по 4 класс включительно написали заявление с просьбой кормить детей в школьной столовой бесплатно.
Если бы не написали, то не кормили бы? Или нужна просьба? Я не понимаю, объясните

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