Путин выплатит по 75 тыс. рублей. Кто получит единовременную помощь?

Владимир Путин: Ветераны получат единовременную выплату в 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 75 тыс. рублей для участников ликвидации националистического подполья на территории Прибалтики, Белоруссии и Украины в 1944-1951 годах. Это подтвердил в среду ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в среду депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал на своей страничке в Twitter скан указа президента, датированного 2 сентября. Согласно опубликованному парламентарием документу, по случаю 75-летия Победы выплата в 75 тыс. рублей должна быть произведена гражданам России, проживающим в РФ, Латвии, Литве или Эстонии, являющимся инвалидами и участниками Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и госбезопасности, принимавших участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года (за исключением тех, кто уже получил такую выплату к юбилею Победы как ветеран Великой Отечественной войны).

В феврале этого года Путин подписал указ о единовременных выплатах в связи с 75-й годовщиной Победы. Такая выплата инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям составила 75 тыс. рублей. Кроме того, ее получили бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и ветеранов.

Выплату в размере 50 тыс. рублей получили труженики тыла, проработавшие в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев. Аналогичные денежные средства получили также бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.