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Исчезла бесследно 3-летняя Ангелина в красной бейсболке. СК подозревает убийство

21:00 02.09.2020 Фото: СКР
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Пропавшую на Ставрополье девочку ищут всем миром - полиция, казаки, волонтеры. Следователи допросили родственников и соседей.

Исчезла бесследно 3 летняя Ангелина в красной бейсболке. СК подозревает убийство
Штаб по поиску без вести пропавшей девочки

В Ставропольском крае в рамках уголовного дела продолжаются поиски пропавшей накануне девочки, сообщили в среду в главке СКР.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю по факту безвестного исчезновения 3-летней Ангелины Рабчун возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

В поисках принимают участие следователи, следователи-криминалисты СК России с применением криминалистической техники, другие правоохранительные органы, волонтеры и казаки. По указанию руководителя следственного управления создана следственная группа, в состав которой вошли опытные следователи.

Следственные действия и процессуальные мероприятия со вчерашнего дня не прекращались. Следователи СК России уже допросили родственников девочки, соседей, продолжают допрашивать жителей села, назначили ряд судебных экспертиз.

Приметы девочки: ростом около 80 см, среднего телосложения, волосы светло-русые до плеч. В день исчезновения была одета в розовую футболку, бейсболку красного цвета, лосины темно-зеленого цвета.

Следователи СКР обращаются ко всем гражданам, обладающим информацией о местонахождении девочки, с просьбой сообщить об этом по телефонам 8 (86557) 2-60-31, 02 (112) (с мобильного 102).

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