"Это нападение": Навального отравили "новичком", заявили в Германии

В Германии заявили, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок"

Правительство ФРГ выступило с утверждением, что Алексей Навальный "вне всяких сомнений" подвергся воздействию вещества из группы "Новичок".

"По инициативе [клиники] Charite специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование анализов Алексей Навального. При этом были обнаружены не вызывающие сомнений доказательства присутствия химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок", - заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Он отметил, что канцлер Ангела Меркель провела в среду совещание с рядом министров и были согласованы шаги в свете новых данных.

"Правительство ФРГ самым решительным образом осуждает это нападение", - отметил Зайберт. "МИД ФРГ проинформирует посла России о результатах исследования [Навального]", - сообщил он.

ФРГ проинформирует партнеров в ЕС и международных организациях о новых данных вокруг дела Алексея Навального, сообщил кабмин Германии. "По каналам МИД федеральное правительство проинформирует ЕС и НАТО о результатах исследований", - говорится в сообщении. В пресс-службе допускают, что будет "обсуждаться надлежащая совместная реакция". Также будет проинформирована Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) и фракции Бундестага. "Срочно призываем российское правительство, сделать заявления" по этому поводу, - отметили в кабмине.