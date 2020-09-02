"Это нападение": Навального отравили "новичком", заявили в Германии

Правительство ФРГ выступило с утверждением, что Алексей Навальный "вне всяких сомнений" подвергся воздействию вещества из группы "Новичок".
"По инициативе [клиники] Charite специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование анализов Алексей Навального. При этом были обнаружены не вызывающие сомнений доказательства присутствия химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок", - заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Он отметил, что канцлер Ангела Меркель провела в среду совещание с рядом министров и были согласованы шаги в свете новых данных.
"Правительство ФРГ самым решительным образом осуждает это нападение", - отметил Зайберт. "МИД ФРГ проинформирует посла России о результатах исследования [Навального]", - сообщил он.
ФРГ проинформирует партнеров в ЕС и международных организациях о новых данных вокруг дела Алексея Навального, сообщил кабмин Германии. "По каналам МИД федеральное правительство проинформирует ЕС и НАТО о результатах исследований", - говорится в сообщении. В пресс-службе допускают, что будет "обсуждаться надлежащая совместная реакция". Также будет проинформирована Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) и фракции Бундестага. "Срочно призываем российское правительство, сделать заявления" по этому поводу, - отметили в кабмине.
17 декабря иркутск. санкт питербург отравил 123 человека. из них 78 на смнерть.Что нам один какой то навальный при такой статистике?