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"Это нападение": Навального отравили "новичком", заявили в Германии

21:10 02.09.2020 Фото: С сайта Навального
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Алексей Навальный "вне всяких сомнений" подвергся воздействию химического нервно-паралитического отравляющего вещества. Токсикологическое исследование анализов провела спецлаборатория Бундесвера.

Это нападение: Навального отравили новичком, заявили в Германии
В Германии заявили, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок"

Правительство ФРГ выступило с утверждением, что Алексей Навальный "вне всяких сомнений" подвергся воздействию вещества из группы "Новичок".

"По инициативе [клиники] Charite специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование анализов Алексей Навального. При этом были обнаружены не вызывающие сомнений доказательства присутствия химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок", - заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Он отметил, что канцлер Ангела Меркель провела в среду совещание с рядом министров и были согласованы шаги в свете новых данных.

"Правительство ФРГ самым решительным образом осуждает это нападение", - отметил Зайберт. "МИД ФРГ проинформирует посла России о результатах исследования [Навального]", - сообщил он.

ФРГ проинформирует партнеров в ЕС и международных организациях о новых данных вокруг дела Алексея Навального, сообщил кабмин Германии. "По каналам МИД федеральное правительство проинформирует ЕС и НАТО о результатах исследований", - говорится в сообщении. В пресс-службе допускают, что будет "обсуждаться надлежащая совместная реакция". Также будет проинформирована Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) и фракции Бундестага. "Срочно призываем российское правительство, сделать заявления" по этому поводу, - отметили в кабмине.

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От редакции

Решили устранить оппозиционера?

Аноним, 02 сентября 2020 21:29
НВР:
17 декабря иркутск. санкт питербург отравил 123 человека. из них 78 на смнерть.Что нам один какой то навальный при такой статистике?
Поросёнок Пётр, 02 сентября 2020 21:57
Да, вот так у нас странно за последние 20 лет умирали или были отравлены исключительно известные люди оппозиционных взглядов, но, как сказал Песков, в этом нет никакой тенденции, ну, понимаете, чисто случайно так совпало, "Новичок" же можно купить в любом хозмаге, да Вспоминается ещё одно громкое убийство при помощи подобного яда, авторитетного бизнесмена Ивана Кивелиди и его секретарши, нанесли "Новичка" на трубку телефона. Кому интересно, что за "Новичок" такой и от куда он взялся, можно почитать тут https://www.proekt.media/narrative/test-veschestvo-novichok/

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