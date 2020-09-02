Видео падения нескольких башенных кранов в шторм попало в Сеть. Два человека в ранимации

Чрезвычайное происшествие случилось во время сильного дождя и ветра на стройке в Тюмени.

Из-за сильного ветра в Тюмени упали строительные краны, пострадали два человека

Из-за сильного ветра в Тюмени рухнули строительные краны. Это произошло днем 2 сентября. Информацию об этом подтвердили в МЧС.

— Предварительно, на берегу у озера Алебашево упали три крана. Подразделения выдвинулись на место. Известно, что два человека пострадали, — сообщили в ведомстве.

Чрезвычайное происшествие случилось во время сильного дождя и ветра на стройке в Заречной части города, передает 72.ru.

Медики рассказали, сколько человек пострадали во время происшествия на стройке, где упали краны, в Заречной части Тюмени. Сильный ветер в четвертом часу дня 2 сентября снес башенные конструкции на стройке. На место оперативно выехали врачи скорой помощи, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

— Вызов поступил в 15:25, на место происшествия сразу были направлены две бригады скорой медицинской помощи, прибытие — в 15:34. Двое пациентов доставлены в ОКБ № 2. Одному в настоящий момент по экстренным показаниям в связи с повреждением внутренних органов проводится операция, — рассказала Александра Малыгина, пресс-секретарь департамента здравоохранения. — Состояние второго оценивается как тяжелое — он получает всю необходимую помощь в условиях реанимации по поводу сочетанной травмы: тяжелая черепно-мозговая травма и травма грудной клетки.