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Дождались: На дистанционку из-за обнаруженного коронавируса перешла школа со 2 сентября

21:50 02.09.2020 Фото: pixabay.com
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Уроки будут проходить дистанционно в ближайшие две недели. Это сделано по предписанию Роспотребнадзора. Кроме того, будут обследованы все работники школы в Екатеринбурге.

Дождались: На дистанционку из за обнаруженного коронавируса перешла школа со 2 сентября
На Урале первая школа ушла на дистанционное обучение из-за коронавируса

В Екатеринбурге школу № 148 перевели на дистанционное обучение из-за выявленного коронавируса. Об этом учителя сообщили родителям учеников в чатах, пишет E1.
"В связи с тем, что в школе обнаружен случай заражения ковидом, с завтрашнего дня переходим на дистанционное обучение. Также просьба проследить за состоянием детей", - написала учительница в чат одного из первых классов 2 сентября.

В школе, а также городском департаменте образования информацию подтвердили. Там добавили, что уроки будут проходить дистанционно в ближайшие две недели. Это сделано по предписанию Роспотребнадзора. Кроме того, будут обследованы все работники школы.

В связи с пандемией коронавируса школьники и студенты были с 28 марта переведены на дистанционное обучение. Однако введенные ограничения уже начали снимать. Также было решено возобновить обучение в полном объеме с начала учебного года. Вчера, 1 сентября, по всей области прошли уроки патриотического воспитания вместо школьных линеек, так как от них пришлось отказаться.

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