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Рухнул рубль после сообщений об отравлении Навального "новичком"

22:13 02.09.2020 Фото: pixabay.com
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Доллар подорожал почти на 1,5 рубля и превышал 75 рублей, а евро прибавил 1,1 рубля до 88,8 рубля. Через две минуты доллар и евро уже дорожали почти на 2 рубля – евро превысил 89 рублей, а доллар торговался по 75,5 рубля.

Рухнул рубль после сообщений об отравлении Навального новичком
Рубль обвалился после сообщений ФРГ о новых данных в деле Навального

Курс рубля и российские фондовые индексы мгновенно рухнули после сообщений об отравлении Навального веществом из группы "Новичка".

До сообщений о "Новичке" доллар и евро умеренно дорожали на 20-40 копеек с утра в ожидании. Доллар и евро на Московской бирже начали резко расти в 17:00 мск и за несколько минут подорожали более чем на рубль после публикации представителя ФРГ Штеффена Зайберта. Сразу упали и российские фондовые индексы – МосБиржи примерно на 1%, а РТС – на 3,3%.

Военные химики из лаборатории Минобороны ФРГ обнаружили в организме Алексея Навального следы нервно-паралитического вещества из группы "Новичок", сообщается в заявлении пресс-службы правительства Германии. Ранее Евросоюз и США требовали расследования и наказания виновных, угрожая санкциями.

Доллар подорожал почти на 1,5 рубля и превышал 75 рублей, а евро прибавил 1,1 рубля до 88,8 рубля, согласно данным торгов к 17:03 мск.

Еще через две минуты доллар и евро уже дорожали почти на 2 рубля – евро превысил 89 рублей, а доллар торговался по 75,5 рубля.

Германия ознакомит партнеров по Евросоюзу и НАТО с результатами обследования Алексея Навального и после этого подготовлено совместное заявление – "это вопиющий случай", отметил Зайберт.

В Кремль не поступала информация о том, что в организме оппозиционера Алексея Навального были найдены следы яда "Новичок". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Навальному 20 августа стало плохо в самолете рейса Томск-Москва. После экстренной посадки самолета в Омске Навального госпитализировали в реанимацию. После того, как его состояние улучшилось, утром 22 августа его перевезли в клинику Charite в Берлине. Немецкие врачи клиники сначала сообщили, что нашли в организме Навального следы веществ группы ингибиторов холинэстеразы.

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От редакции

Навального вылечат?

Аноним, 02 сентября 2020 22:25
Это уж немцам решать - вылечат или нет. Скорее всего заказ на пациента такой - коляска, памперсы,
словарный запас - тятя, мама и Путин -вор.
Аноним, 02 сентября 2020 22:55
Ну ясно же это было изначально, операция была спланированной. Противно. Даже элементарных шагов не могут сделать... Тупые засранцы...

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