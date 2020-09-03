Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

Набор сотрудников ОА "БЭМЗ" на вакансии от рабочего до инженера.

АО БЭМЗ требуются: регулировщик РЭА;

контролер деталей и приборов;

комплектовщик изделий и инструмента (возможно обучение);

инженер-конструктор (проектирование электромеханических устройств);

специалист по охране труда;

кладовщик (металл);

прессовщик изделий из пластмасс;

электромонтер по ремонту электрооборудования;

слесарь-ремонтник вентиляционного оборудования (опыт);

слесарь-ремонтник (6 разряд);

слесарь механосборочных работ (упаковка);

столяр (возможно обучение). Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ,



т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38 проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща».т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38

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