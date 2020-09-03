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Красота / Общество

71-летняя Алла Пугачева променяла парик на стильное боб каре

21:35 03.09.2020 Фото: instagram.com
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Правильно подобранная длина и цвет волос могут сотворить настоящие чудеса. Многие мировые звезды выбираю боб.

71 летняя Алла Пугачева променяла парик на стильное боб каре
Аллу Пугачеву часто высмеивают в Сети за пристрастие к парикам

В Сети появилось редкое фото Пугачевой без парика.

Аллу Пугачеву часто высмеивают в Сети за пристрастие к парикам. Особенно ругаю певицу за несуразные шиньоны, в которых она, по мнению фанатов, выглядит порой смешно. Как правило, примадонна «пристегивает» пряди по бокам, иногда добавляет объем сзади.
Но иногда примадонна появляется на людях без парика и шиньонов. Фотографии, где Пугачева позирует со своими волосами можно найти на многочисленных фан-аккаунтах звезды.

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Пусть всегда будет солнце,пусть всегда будем МЫ.❤️❤️❤️

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)


Так, на одном из них есть снимок, где Алла Борисовна запечатлена с модной стрижкой боб каре с короткой густой челкой. Стоит отметить, что с этой стрижкой Пугачева выглядит очень эффектно.
Напомним, что многие стилисты считают боб самой универсальной стрижкой, которая может преобразить абсолютно любого человека. Правильно подобранная длина и цвет волос могут сотворить настоящие чудеса. Многие мировые звезды выбираю боб. Модную стрижку в разные времена носили Риз Уизерспун, Люси Бойнтон, Шарлиз Терон и многие другие. Универсальный боб каре вот уже много лет является визитной карточкой королевы Летиции и главной «соперницей» по сцене Пугачевой – украинской звезды Софии Ротару.

Источник: style.clutch.ua

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От редакции

Хороша примадонна?

Аноним, 22 августа 2020 13:00
Что это за новости такие, где кроме парика московской пенсионерки, больше обсудить в Бердске нечего? Кончились беды в Бердске? Областную свалку в Бердске уже закрыли?
Аноним, 22 августа 2020 13:54
Галкин вновь влюбится!
Гость, 22 августа 2020 15:41
В Дробатенко?
Гость, 22 августа 2020 14:01
Дайте уже пробабушке спокойно отдохнуть!Ну какие боб-каре, когда запоры и ноги не держат!
Маня, 24 августа 2020 15:37
Ты скоро задохнешься своей желчью..ты Пугачевой а подметки не годишься..
Аноним, 24 августа 2020 15:11
НВР:
Вся сделаная курица
Аноним, 24 августа 2020 17:55
НВР:
Хороша!!! Очень люблю эту великую певицу и женщину!!!
Аноним, 24 августа 2020 21:28
НВР:
Прекрасна, всем выглядеть в 71 так
Аноним, 24 августа 2020 21:29
Супер!!!
Аноним, 25 августа 2020 01:02
НВР:
Нам бы так выглядить, молодец Алла Борисовна,здоровья!
Аноним, 25 августа 2020 01:21
НВР:
Приятная женщина,думаю все женщины должны следить за собой. А это значит даже в этом возрасте должна быть стройной, модной и эрудированный. Молодец Алла
Борисовна. Дети придают ей силы и она ими живет.
Аноним, 25 августа 2020 02:52
НВР:
Не стыдно такие вопросы задавать ?
Татьяна, 25 августа 2020 06:27
У каждого свои приколы. Ей прощается все. Она великая певица.
Аноним, 26 августа 2020 00:48
НВР:
Как раз и тут парик!!!
Аноним, 31 августа 2020 10:47
Там настоящего нет ничего. Если все вставное, да исскуственное.
Аноним, 30 августа 2020 14:49
Молодец Алла Борисовна,смогла пройти эту трудную артистическую дорогу, а кто не ошибается??? Выстояла и шла впереди всех. Вы её поймете ,когда вам будет 70 лет. Болячки,но она борется и хороша для своих лет. Живи,отдыхай -ты заработала .Умница.
Аноним, 30 августа 2020 19:30
НВР:
Посредственность.
Аноним, 30 августа 2020 21:03
НВР:
Жаль,что внутренности нельзя поменять....и мозги!)
Аноним, 30 августа 2020 23:16
НВР:
Хороша, дай Бог каждому!
Аноним, 31 августа 2020 01:57
НВР:
Ужас
Аноним, 31 августа 2020 02:01
НВР:
Супер!!!
Аноним, 31 августа 2020 08:42
НВР:
Это тоже парик,у нее уже нет волос,из которых можно что-то сделать.
Аноним, 01 сентября 2020 16:09
Респект и уважение великой Певице!!! Считаю,что даже за одну песню "Не отрекаются любя" Алле Пугачевой давно надо было поставить памятник при жизни. Низко кланяюсь за жизнь- подвиг.Безмерно уважаю и люблю.

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