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Спецвыпуск "Без туалета, без деревьев: 62 млн потрачено на парк за 8 лет" вышел в газете "Курьер. Среда. Бердск" 26 августа 2020

08:43 03.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им.

Спецвыпуск Без туалета, без деревьев: 62 млн потрачено на парк за 8 лет вышел в газете Курьер. Среда. Бердск 26 августа 2020
Газета "Курьер. Среда. Бердск" вышла 267 августа 2020

26 августа 2020 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:

1. Реконструкция: не сохранится прежний облик у старого вокзала

2. Наводит жуть зарастающий травой недостроенный «Бердский острог»
3. Счастливая жизнь купеческого сына Горохова осталась на фото
4. А на туалет денег нет: Более 100 млн рублей вложено в городской парк
5. Загадка музея: как фортепиано из Варшавы попало в Бердск
6. Картина с автографом «Л. Попов» попала в бердский музей
7. Кто представляет город в Википедии: у 24 бердчан — своя страница
8. Граффити на 5 этажей: мальчик с самолетиком появился в Микрорайоне
9. Бесплатное питание, линейки на улице, дистанционное обучение: чего ждать от школы в 2020 году?
10. Трансплантация: делают ли детям пересадку органов?
11. Советы психотерапевта: сохраняйте баланс, научитесь говорить «нет»
12. Пусто и тихо: нет строительства мусорной свалки у кладбища
13. Уйдет ли досрочно в отставку мэр?

Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им.

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер. Среда. Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту. Уже есть график выхода спецвыпусков газеты «Курьер. Среда. Бердск» до конца 2020 года. У нас выйдут номера, посвященные медицине, Конституции и правам граждан, культуре и историческому наследию Бердска.

Сегодня вышел спецвыпуск по культуре и историческому наследию Бердска.

Далее график таков: 16 сентября, 7 октября, 28 октября, 18 ноября, 16 декабря.

Если ситуация на рынке рекламы изменится в лучшую сторону, то мы возобновим периодичность выхода на обычную – каждую среду.

Купить газету «Курьер.Среда.Бердск» 26 августа 2020 года вы сможете в тех же точках: киосках печати, магазинах сети «Продсиб», в редакции.

Надеемся, что вы будете рады вновь взять в руки печатный «Курьер.Среда.Бердск», который не выходил 4 месяца.

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От редакции

Интересный получился выпуск?

Аноним, 26 августа 2020 10:46
Очень интересно, особенно про парк и вокзал!
Аноним, 26 августа 2020 11:16
Статья про парк тоже 4-х месячной давности
Аноним, 26 августа 2020 11:30
За такой парк нужно награждать лагерем, пожизненно. За разбазаривание денег надо отвечать.

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