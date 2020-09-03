Правда ли, что знак зодиака Дева - жадный, но умный. С 23 августа по 21 сентября - родились Девы. Все о знаке

Дева – шестой знак зодиака. Его символ – латинская буква «M» с хвостиком. Он обозначает воду и материю как начало всего сущего. Этот знак зодиака олицетворяет прагматичность и аналитический склад ума.

Дева рассудительна, экономна. Доводит дела до логического завершения. Стремится держать свою жизнь в идеальном порядке. Часто придирается к мелочам и тратит много времени на самоанализ и контроль ситуации.

От окружающих Дева ждет дисциплинированности, честности и трудолюбия. Когда ее надежды не оправдываются, происходит конфликт. Она умеет отпустить язвительное замечание и побеждает в спорах благодаря своей наблюдательности и критичному уму. Близкие ценят ее за надежность и готовность прийти на помощь в любую минуту.

Женщина-Дева – романтичная, преданная и практичная натура. Она с радостью становится домохозяйкой и ухаживает за семьей и домом. Если решает работать, то останавливается на сферах, которые связаны с помощью людям.

Мужчина-Дева – серьезный, надежный и ответственный человек. Большую часть времени он посвящает работе. Его тяжело вывести из себя. Он умело скрывает свои чувства даже от самых близких людей. В сочетании с критичностью и язвительностью это создает ему не лучший имидж среди окружения. Вместе с тем, мужчина-Дева способен на нежные чувства и показывает себя заботливым мужем и отцом.

Несмотря на рациональный подход к жизни, Дева способна влюбиться. При этом она не «теряет голову», как остальные знаки зодиака, и видит все недостатки любимого человека. Дева может ждать своего избранника столько, сколько нужно. Не склонна соглашаться на любые отношения, чтобы скрасить одиночество. В ее представлении спутник жизни обладает определенным набором качеств, и она ждет именно такого человека.

Дева – однолюб. Она привязана к дому и семье, хотя и не всегда открыто проявляет свои чувства к родным и близким. От избранника ждет такой же преданности и честности, поэтому не прощает измен. Несмотря на важность семьи в ее жизни, она может расторгнуть союз, если видит несоответствие партнера своим высоким стандартам.

У Девы складываются крепкие отношения с представителем своего знака зодиака, с Тельцом, Раком, Скорпионом, Козерогом. Низкая сочетаемость с Овном, Стрельцом.

Дева – прекрасный работник, который отличается ответственностью и скрупулезным выполнением любого задания. Для нее важна материальная составляющая работы, поэтому она ищет хорошо оплачиваемые должности с частыми премиальными выплатами. Дева не любит коллективной работы и считает, что может справляться со своими обязанностями самостоятельно.

Из представителей этого знака зодиака получаются требовательные и критичные начальники. Дева умеет правильно организовать не только свое время, но и рабочий процесс своих подчиненных. Любовь к дисциплине и трудолюбие делают ее прекрасным менеджером и заместителем руководителя. Для владельца компании или частного бизнеса ей не хватает природной инициативности и деловой хватки.

Учитывая прагматичность и острый ум Девы, ей лучше выбирать практические и аналитические профессии. Любовь к порядку и внимательное отношение к здоровью нередко приводит ее в медицину. Ей нежелательно занимать дипломатические должности и открывать крупный бизнес.

Из-за стремления делать работу тщательно и качественно, Дева часто страдает заболеваниями нервной системы. Ей рекомендуется больше отдыхать и не «тянуть» все «на себе».

Представители этого знака зодиака склонны выполнять все предписания врачей. Они следят за собственным здоровьем и самочувствием своих близких. Их слабые места – легкие, пищеварительная система и суставы.

Девы по характеру меланхолики

Знак относится к представителям стихии земли и находится под покровительством Меркурия. Его талисманами являются цветок астра, сова и кузнечик. Из цветов наиболее удачными считаются белый, оранжевый, желтый и серый. Неудачными признаются синий и красный. Существует несколько камней, способных принести удачу представителям этого знака. К ним относятся топазы, сапфиры, нефриты, малахиты и ряд других. Металлами зодиака считаются олово и медь. Удачу приносят 5-14-23-32-41-50, причем приходит она в основном по средам.

Со стороны кажется, что Девы полностью поглощены бытом и решением материальных проблем. На самом деле это не так. Просто наблюдательность представителей этого знака позволяет им отмечать все несовершенства окружающего мира и исправлять их по мере собственных возможностей. Именно поэтому у Дев самый чистый и опрятный дом. Они стремятся проявлять заботу об окружающей природе, и начинают в первую очередь с собственного уголка.

Знак зодиака Дева предполагает наличие развитого ума, удачного сочетания интуиции и логики. Вот только частые замечания с их стороны в адрес окружающих зачастую становятся причиной разрыва дружеских отношений.

У представителей этого знака на любой вопрос есть собственное мнение, но они не спешат отстаивать его в жарком споре, используя подобную возможность только во время диалога с достойным оппонентом. Перед глупцом Дева никогда не станет растрачивать собственные силы и время, пытаясь доказать свою правоту.

Многие представители этого знака отличаются красотой и внешней привлекательностью. Всего немного усилий, и они становятся неотразимыми, вот только Девы куда уютней и комфортней себя ощущают в тени, чем на всеобщем обозрении. Зачастую это становится причиной того, что их недооценивают особенно те люди, которые недостаточно хорошо с ними знакомы.

Спокойные и уравновешенные, они очень быстро теряют душевное умиротворение при встрече с недалекими людьми или проявлением откровенной грубости по отношению к ним или к окружающим. В такой ситуации Девы предпочитают либо удалиться в сторону, либо со всей яростью бросаются на своего раздражителя. Для Дев не пустое место представляет собой такое понятие как «Долг», при этом они отличаются умением правильно расходовать деньги и предпочитают не влезать в долги.

Женщины-Девы отличаются скромностью и застенчивым характером. Зачастую кажется, что у них просто не существует никаких недостатков. Иногда можно встретить представительниц с тяжелым характером, но это не отменяет наличия у них острого ума, страстной души и должного вкуса.

Мужчины-Девы несмотря на обилие внутренней силы не склонны к совершению отчаянных поступков, предпочитая полностью довериться судьбе. Им свойственна прекрасная память и привычка обращать внимание на различные мелочи.

Знак зодиака Дева пассивен, не подразумевающий активной деятельности. Можно сказать, что рожденные под этим знаком предпочитают не гнаться за «журавлем в небе», а по максимуму воспользоваться «синицей в руках».

Несмотря на кажущееся внешнее спокойствие, Девы в душе сильно переживают, постоянно сомневаются в правильности принятого решения и ждут расплаты за когда-то совершенные оплошности. Чувство ответственности вещь хорошая, но у Дев оно иногда приобретает гипертрофированное состояние. Они готовы взвалить на себя ответственность за весь окружающий мир, при этом даже не догадываются, что немного легкомысленности в поведении способно полностью перевернуть их жизнь, добавив ей яркости и жизненных красок.

Для Дев не составляет сложности завязать разговор с человеком, при этом они в большинстве своем являются интересными собеседниками. В тоже время, они остаются одиночками. Лучший отдых – труд, под таким девизом живут Девы. Именно поэтому большая часть наиболее близких друзей у них представлена коллегами по работе.

Интересно отметить, что знак Дева даровал миру как огромное количество превосходных людей, так и не мало ее худших представителей. Причем и те и другие обычно имеют слабость к употреблению спиртных напитков и наркотических препаратов.

Для родившихся под этим знаком людей проявляется склонность скрывать собственные чувства, причем грешат этим даже те, кто кажется максимально открытым для общения. Любая ошибка может стать причиной серьезных душевных переживаний Дев. Избавиться же от такого настроения получится, переключившись на помощь человеку, не способному самостоятельно справиться с навалившимися трудностями.

Девы способны продемонстрировать прекрасную проницательность, причем особенно ярко она проявляется в ситуациях, когда требуется оценить благосостояние другого человека. Дев практически невозможно обмануть показным богатством или напускной бедностью. Они всегда знают, кто стоит перед ними.

Положительные черты:

Аналитический склад ума, расчетливость и прагматичность, ответственность. Девам свойственно не только находить различные мелочи, но и анализировать полученную информацию.

Отрицательные черты:

Излишняя дотошность и придирчивость, прямота в общении с людьми. Если представители данного знака входят в «раш», их уже не остановить, достанется и правым и виноватым.

Умные, одновременно трудолюбивые и ответственные, они могут достичь больших высот в любой сфере деятельности. Умение точно спрогнозировать ситуацию позволяет рассчитывать на хорошие результаты не только в предпринимательской деятельности, но и иных направлениях. Из представителей этого земного знака вырастают прекрасные критики. Кроме того, востребованы они в сферах, где требуется проведение оценки деятельности других людей и совершенствование ее результатов. Это может быть консалтинг, строительная экспертиза или редакторская работа.

Знак зодиака Дева дал миру очень много хороших врачей, обладающих не только отличными профессиональными знаниями и навыками, но и действительно сострадающих пациенту, желающих оказать ему реальную помощь. Зачастую среди представителей знака встречаются народные целители и лекари, умеющие диагностировать заболевания без использования специализированного оборудования.

Бухгалтерский учет, юриспруденция, аудит – в этих сферах Девы демонстрируют прекрасные достижения. В тоже время политики из них получаются не очень успешные, так как Девам не хватает природного напора, агрессии, способности идти напролом. Девы не склонны к законотворческой деятельности, но с удовольствием занимают должности, требующие контроля над соблюдением действующих правил и законов.

Представителей данного знака сложно назвать болезненными людьми, но при этом у них зачастую проявляется предрасположенность к ипохондрии. Постоянное перенапряжение на работе, недостаточное количество времени на отдых и увлечение алкоголем негативно действуют на здоровье. Еще больше в такой ситуации страдает нервная система Дев, подвергающаяся огромным нагрузкам.

Девы не стесняются обращаться к врачам и соблюдают все предписания за исключением одного, предлагающего отдохнуть. На подобные предложения Девы не реагируют, и продолжают работать с прежним напряжением.

Наиболее проблемными местами у Дев являются органы системы пищеварения, легкие, а также суставы на ногах. Кроме того, они демонстрируют недостаточную устойчивость к разного рода простудным заболеваниям.

Для представителей данного знака свойственна изысканность вкуса, при этом они без проблем употребляют самые обычные блюда и не испытывают по этому поводу никакого дискомфорта. Зачастую они специально питаются только самой простой пищей, устраивая тест для собственного организма на способность длительное время обходиться без элитной пищи.

В тоже время, даже подобные эксперименты проходят без фанатизма, и Дева всегда в необходимых количествах получает витамины. Представители знака предпочитают не употреблять полуфабрикаты и консервированную продукцию, а также различные пищевые добавки.

Важное значение для них имеют не только вкусовые качества блюда, но и его внешний вид. Кушать Девы предпочитают дома, так как в таком случае есть возможность полноценно контролировать все этапы приготовления пищи.

Девы проявляют любовь к мясу, но более полезной для них пищей являются вегетарианские блюда. Компромиссным решением может стать переход на блюда с тушеным или вареным мясом, полностью отказавшись от его употребления в жареном виде. Полезны для Дев продукты, содержащие в себе витамин В и много железа. В обязательном порядке рекомендуется для них периодическое употребление злаковых.

Иван Грозный, Ясир Арафат, кардинал Ришелье

Лев Толстой, Александр Куприн

Киану Ривз, Ричард Гир, Микки Рурк

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Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум

Майкл Джексон

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Зодиакальный знак девы имеет вид прописной английской буквы М с удвоенным хвостиком, скрещенных между собой. Этот знак является девятым знаком в зодиакальном гороскопе и главенствует с 23 августа по 23 сентября каждого года.

Дева от латинского Virgo является шестым знаком зодиака.

Знак олицетворяющий справедливость и чистоту.

В жизни девам присуща разборчивость – это проявляется в любой его сфере.

Данному знаку соответствует период с 23 августа по 23 сентября.

Внешне знак зодиака напоминает буквы “m” с петлей в конце.

У людей, родившихся в период с 23 августа по 23 сентября, солнце находится в зодиакальном знаке Дева. Это мутабельный знак или, другими словами, способный к лёгкой адаптации. Планета-управитель Меркурий наделяет Дев способностью к обучению, общительностью и любопытством. Стихия Земля делает знак практичным и трезво смотрящим на вещи. Сфера чувств и эмоций Дев мало интересует.

Девы — материалисты и консерваторы. Они склонны подвергать жёсткой критике то, что не вписывается в их логическую систему. Не умеют прощать ошибки ни другим, ни себе. Им свойственны дотошность и зацикленность на мелочах. Из-за этой особенности Девам сложно расслабиться и просто наслаждаться жизнью такой, какая она есть. Они находятся в бесконечном анализе ситуаций и раскладывании по полочкам своих мыслей. Им не хватает способности мыслить позитивно и лояльности по отношению к себе и окружающим.

Отличительные черты знака — практичность, перфекционизм и здравый смысл. Для этих людей важен порядок и совершенство во всём. Это касается и организации пространства, в котором они живут, и их собственных мыслей. Со стороны могут показаться уверенными в себе людьми, но это совершенно не так. Их постоянно гложет чувство собственной несовершенности. Они стремятся быть идеальными буквально во всём. Начиная с внешности и заканчивая рабочими моментами.

Девы склонны к самоограничению даже при условии солидного достатка. Получают удовольствие от накопления средств, а не от их траты. Одеваются со вкусом, но просто. Обстановка в их доме выглядит аскетично, там имеется всё самое необходимое, но не более того. В их жилище всегда царят чистота и порядок. Предъявляются строгие требования к качеству продуктов, одежды и предметов быта.

Представители стихии Земли имеют скромный и терпеливый характер, но не умеют сопереживать и поставить себя на место другого. Не переносят вульгарность и грубость, с окружающими ведут себя вежливо и тактично. Склонны к зависти, нетерпимы и мелочны. Эти отрицательные качества часто мешают им приходить к взаимопониманию с окружающими. Положительной чертой знака является умение дать практичный и дельный совет. Они отлично умеют раскладывать ситуации по полочкам.В любовных отношениях ценят поддержку, взаимопонимание, уважение и верность общим интересам. В браке ведут себя предсказуемо и практично. Романтичных поступков и нежных признаний в любви от них ждать не стоит. При выборе партнёра руководствуются здравым смыслом, довольно часто вступают в брак по расчёту. Из них получаются верные и надёжные супруги. Верность партнёра для них имеет большое значение. В вопросах быта и воспитания детей крайне педантичны и строги.

Отношения Дев со знаками огненной и воздушной стихий складываются трудно, в них отсутствуют взаимопонимание и гармония.

Овен слишком эгоистичен и импульсивен для этого рационального знака. Близнецы непостоянны в своих желаниях, что будет вызывать непонимание и ревность у Девы. Лев склонен к излишней расточительности, что будет причиной для скандалов в семье. Весы и Дева могут продуктивно работать в одной команде, но в любовных отношениях их ждёт эмоциональный дисбаланс. Стрельца не привлекает тихая семейная жизнь. Он ищет приключений и страсти, которые Дева не сможет ему дать. Стремление Девы к контролю и её обидчивость будет угнетать и раздражать Водолея. Паре сложно достичь гармонии.Благоприятная эмоциональная, сексуальная и творческая совместимость со знаками стихии Земли и Воды станет прекрасной основой для крепкого и счастливого брака. Дева и Телец имеют одинаковые представления об идеальной семье. С Раком ей обеспечена крепкая духовная и эмоциональная связь. Рядом со Скорпионом этот земной знак сможет раскрыться с новых сторон. Союз с приземлённым и прагматичным Козерогом будет успешным в любой сфере взаимодействия. Рядом с нежными и заботливыми Рыбами Дева сможет развить свою чувственность.

Наиболее удачные комбинации:

Дева-женщина и Телец-мужчина. Дева-женщина и Рак-мужчина. Дева-мужчина и Козерог-женщина. Дева-мужчина и Скорпион-женщина. Дева-мужчина и Рыбы-женщина.

Поступки Дев всегда логичны и предсказуемы, они предпочитают действовать по плану и не поддаются эмоциям. Имеют острый ум, аналитическое мышление и развитое чувство долга. Они пунктуальны, внимательны к деталям и трудолюбивы. Работу всегда выполняют в срок и максимально качественно. Благодаря таким характеристикам этого знака зодиака из Дев получаются усердные и добросовестные исполнители. У них полностью отсутствует жажда власти и славы. Мастерски справляются с исправлением чужих ошибок.Для Дев лучше всего подходят такие сферы, как медицина, психиатрия, ветеринария, аудит, бухучет, государственная служба, офисная работа, статистика, редакторская и корректорская деятельность.

Такие характеристики знака Дева, как перфекционизм, усердность и трудолюбие, позволяют его представителям добиваться необычайных высот в любой выбранной ими сфере деятельности. Среди известных и успешных личностей часто встречаются представители этого земного знака.

Нейтрализовать негативные характеристики Девы, привлечь удачу и защитить от невзгод помогут камни-талисманы. Их рекомендуется выбирать по месяцу рождения. Для Дев, рождённых в августе, подойдут змеевик, лазурит, сардоникс, яшма и оникс. Змеевик заберёт отрицательную энергию, защитит дом от бед и поможет в построении карьеры. Лазурит избавит от депрессий и тревожных состояний, а сардоникс поможет гармонизировать отношения с людьми и сделает мысли позитивными. Яшма привлечёт радость и счастье в жизнь своего владельца. Оникс придаст сил и поможет видеть истинные намерения людей.

Талисманы сентябрьских Дев: хризоколла, сердолик, тигровый глаз, авантюрин и нефрит. Хризоколла разовьёт интуицию, избавит от навязчивых и негативных мыслей. Сердолик привлечёт успех и достаток в жизнь, убережёт семью владельца от ссор и бед. Тигровый глаз убережёт от опасностей. Авантюрин поднимет настроение, поможет развить чувственность и найти источник вдохновения. Нефрит поможет сосредоточиться.Счастливые числа знака: 30, 24, 18, 12, 6.

Цвета удачи: чёрный, все оттенки серого, тёмно-синий, фиолетовый, тёмно-зелёный, коричневый.

Зелёный и коричневый помогут знаку расслабиться и привести мысли в порядок после тяжёлого дня. Тёмные оттенки серого помогут сконцентрироваться и настроиться на рабочий лад. Синий и фиолетовый успокоят ум и нормализуют аппетит, а чёрный даст ощущение защищённости. В одежде и интерьере представителям земной стихии желательно использовать приглушённые цвета.

Знак зодиака Дева (24 августа – 23 сентября) — знак непорочности, но не следует восприни­мать этот символ буквально; рождение в конце августа—сентябре само по себе не является гарантией девственности. Хотя знак зодиака Дева порождает большинство холостяков и старых дев, многие Девы в конце концов обретают супружеское счастье. Правда, вступление в брак происходит не под влиянием минутной вспышки роковой страсти, потому что брак для Дев не самое естественное состояние; и все же остается только поражаться тому, как успешно справляются Девы со своими супружескими обязанностями, будучи почти всегда необычайно преданны­ми своей семье. Деву очень легко распознать среди других в первую очередь по тому, что он или она абсолютно недемонстративны, бесшумны, несловоохотливы и держатся всегда как бы особняком.

Характеристика Девы говорит нам о том, что Девы чаще небольшого роста и, уж разумеется, не гиганты. Тело довольно мускулистое, и физически они гораздо выносливее, чем кажутся на первый взгляд. Знак зодиака Дева дольше, чем другие знаки Зодиака, способен выдерживать напряженную умственную работу; правда, в этом случае следует опасаться нервного срыва. Хотя внешне, как говорит гороскоп Девы спокойны и даже как бы безразличны, это не более как манера поведения, за которой скрываются сильные душевные переживания. Девы загоняют внешние проявления эмоций внутрь, что плохо отражается на здоровье, в частности на пищеварении и нервной системе. Взваливая на себя непосильную работу и стремясь выполнить подчас невыполнимые обязательства, Девы сильно изнуряют себя.

Девы очень искренни во всех своих проявлениях; на них, без сомнения, всегда можно положиться. Хотя в тех случаях, когда им не хочется куда-нибудь идти или что-либо делать, они могут сказаться больными. Здесь проявляются дремлющие в Деве артистические способности. Дева – прирожденный критик. И обычно критика Девы справедлива, но она глубоко ранит. Людям этого знака следует понять, что критика, которая неприятна и глубоко ранит, редко достигает своей цели. Они редко хвалят и никогда не захваливают. Самая трудная борьба для них это борьба против компромиссов. Возможно им следует надеть очки с розовыми стеклами и смотреть на жизнь с меньшим цинизмом, для них существует опасность стать мизантропами.

Так как люди знака Девы наделены такими острыми аналитическими возможностями, они должны больше, чем остальные бороться для выработки более светлых сторон своей личности. Они часто становятся рабами дома и жертвами незначительных деталей, проходя мимо более важных вещей. Когда они смогут придержать свои аналитические и критические способности, они смогут подняться до высочайших вершин. Из них выходят способные организаторы, выдающиеся администраторы, управляющие и директора крупных заводов. Наибольшая опасность, которая стоит на их пути к успеху – это то, что они могут потерять простую способность радоваться удовольствиям жизни. Характеристика Девы такова, что на неё всегда можно положиться. Для них свойственна искренность во всем. Но они могут, проявив свои артистические способности, схитрить и сказаться больными, если порученное дело им не по душе. Девы разборчивы и требовательны в одежде, еде, работе, любви, друзьях. Знак зодиака Дева всегда выглядтт таким чистюлей, что чуть ли не блестит. Гораздо чаще других принимают ванну или душ. Девы тщательно следят за своим здоровьем и просто ненавидят лень.Многие Девы обладают острым, язвительным умом, в их речи можно уловить постоянно присутствующий подтекст. И в то же время они обладают редким очарованием. Иногда знак зодиака Дева может быть настолько поглощён своими мыслями, что сам выглядит неряшливо и работу по дому может запустить. Но это ненадолго. Дева быстро стряхнет с себя рутину и приведет в порядок себя и свой дом. Девы редко предаются лести, ум их слишком точен для этого. Но они достаточно умны, чтобы не только критиковать, но и проявлять, когда нужно, такт. Им нравится откапывать старые факты и выкладывать их заинтересованным сторонам. Если Дев раздражает тупость, невнимание и вульгарность, они становятся ворчливыми, нервными и раздражительными. Но в основном, благодаря спокойному, уравновешенному характеру, с Девами очень приятно общаться.

Большую пользу они приносят больным. Самые известные сестры милосердия родились под знаком Девы. Они всегда полны сострадания и готовы прийти на помощь. Если у вас вдруг разболелась голова или поднялась температура, ваш друг Дева тут же бросится в аптеку за лекарствами. Ну а если это случилось у него в гостях, ему даже не потребуется бежать в аптеку. Домашние аптечки Дев полны медикаментов на все случаи жизни. Девы очень хорошо разбираются в лекарствах, знают как и при каких заболеваниях их применять. Точно определяют дозу и знают состав компонентов того или иного лекарства.

Трудно понять, почему Дев иногда считают эгоистичными — они с большим удовольствием помогают другим, чем исполняют собственные желания. Скорее всего это проистекает из того, что, говоря «нет», Дева именно это имеет в виду. Знак зодиака Дева способен поделиться своим временем и силами, но, когда требования становятся чрезмерными, она не преминет вам это сказать. Несмотря на склонность делать замечания другим, она не терпит этого по отношению к себе. Если все же обстоятельства вынуждают вас сделать ей упрек (в исключительных случаях), постарайтесь проявить мягкость и такт, если не хотите испортить с Девой отношения.

Гороскоп совместимости показывает совместимость Девы с другими знаками зодиака. Для Девы оптимальными партнёрами в союзе будут Телец, Козерог и Дева.

Влияние: Меркурий.

Меркурий. Символ: дева, куб, чан.

дева, куб, чан. Цвета: белый, голубой, фиолетовый, зеленый.

белый, голубой, фиолетовый, зеленый. Камень: нефрит, сердолик, “кошачий глаз”, агат, карнеол, яшма, малахит, топаз, хризопраз, мрамор.

нефрит, сердолик, “кошачий глаз”, агат, карнеол, яшма, малахит, топаз, хризопраз, мрамор. Металл: олово, медь.

олово, медь. Цветы: астры, мать и мачеха, красные маки.

астры, мать и мачеха, красные маки. Талисман: кузнечик, астра.

кузнечик, астра. Счастливый день: среда.

среда. Неудачный день: четверг, пятница.

четверг, пятница. Благоприятные числа: 3, 5 (числа, делящиеся на 5), 6, 12 (все кратные 12), 20, 27.

3, 5 (числа, делящиеся на 5), 6, 12 (все кратные 12), 20, 27. Страны: Греция, Палестина, Россия.

Рожденные с 24 августа по 2 сентября под влиянием Солнца – обладают чувством гармонии, спокойствием и тенденцией к сидячей жизни.

Рожденные с 3 по 11 сентября под влиянием Венеры – скрытны, застенчивы, часто однолюбы.

Рожденные с 12 по 23 сентября под влиянием Меркурия – скромны и находчивы, иногда ленивы.

На первый взгляд Девы кажутся многим погрязшими в материальных проблемах и бытовых мелочах, но это впечатление обманчиво. Просто эти люди необыкновенно внимательны и непроизвольно отмечают несовершенства этого мира, особенно в тех областях, где исправить ситуацию в их силах. Именно поэтому среднестатистическая Дева печется о чистоте в доме – подобно Маленькому принцу, человек этого знака старается привести в порядок свою планету, а если это невозможно, то хотя бы принадлежащий ему уголок.

В большинстве своем Девы умны, причем наделены как логикой, так и интуицией, но часто слишком критично настроены по отношению к миру и окружающим и позволяют себе язвительные замечания, из-за которых теряют друзей и близких людей.

Девы имеют собственную точку зрения на многие вопросы, но берутся отстаивать ее только в споре с достойными и интересными противниками; сотрясать воздух, доказывая свою правоту человеку глупому и неинтеллигентному, они не станут.

Большинство Дев привлекательны внешне и могли бы быть попросту неотразимы, если бы захотели. Но людям этого знака свойственно держаться в тени, не привлекать к себе внимания, поэтому их часто недооценивают, особенно те, кто плохо знает.

Обычно Девы очень спокойны и уравновешенны, но из этого состояния их легко выводят проявления вульгарности, грубости и глупости. Сталкиваясь с ними, Девы как будто теряют привычную систему координат; наиболее сдержанные в таком случае спешат удалиться от источника раздражения, другие же рвутся в бой, не жалея сил.

Девы обладают развитым чувством долга и очень разумно тратят деньги, стараясь никому не быть обязанными.

Мужчины-Девы обладают мощной внутренней силой, но при этом чувствуют себя покорными судьбе и редко решаются на отчаянные поступки. Они обладают отличной памятью и, в отличие от большинства других мужчин, очень внимательны к мелочам.

Женщины-Девы обычно скромны и застенчивы. Часто кажутся лишенными недостатков и умеющими воздерживаться от осуждаемых обществом поступком, но это не главные их достоинства. Среди Дев встречаются женщины с тяжелым характером, но и они отличаются ясным умом, отличным вкусом и страстностью души.

Иван IV Грозный, Арман Ришелье, Михаил Кутузов, Феликс Дзержинский, Ясир Арафат, Александр Руцкой, Александр Гумбольдт, Герман Гельмгольц, Эрнест Резерфод, Карл Цейсс, Сергей Боткин, Павел Яблочков, Луиджи Гальвани, Фарадей, Зоя Космодемьянская, Мать Тереза, Антонин Дворжак, Жан-Мишель Жар, Жан Огюст Энгр, Исаак Левитан, О’Генри, Герберт Уэллс, Георг Гегель, Иоган Вольфганг Гете, Лев Толстой, Алексей Толстой, Александр Куприн, Сергей Довлатов, Станислав Лем, Расул Гамзатов, Фенимор Купер, Агата Кристи, Фаина Раневская, Софи Лорен, Грета Гарбо, Карл Лагерфельд, Дэвид Копперфилд, Алан Пинкертон, Артем Боровик, Ирина Роднина, Александр Карелин, Хуан Пабло Монтойя, Владимир Спиваков, Шон Коннери, Фредди Меркьюри, Валентин Гафт, Евгений Леонов, Иосиф Кобзон, Киану Ривз, Ричард Гир, Елена Проклова, Маргарита Терехова, Наталья Гундарева, Лариса Долина, Татьяна Доронина, Игорь Костолевский, Лада Дэнс, Милен Фармер, Татьяна Миткова, Александр Розенбаум, Ангелина Вовк, Микки Рурк, Клаудия Шиффер, Земфира, Майкл Джексон.

Характеристика Девы

Рожденные под зодиакальным знаком Девы – прирожденные аккуратисты. Впервые придя в дом, где хозяйка Дева, вы можете удивиться тому, насколько стерильная чистота и порядок царят в этом скромном жилище.

Однако еще больше вас удивит тот факт, что Дева не способна ни минуты усидеть на месте без дела. Не переставая вежливо поддерживать с вами беседу, она может в то же время смахивать невидимые пылинки с полок, мыть посуду или даже (если вы с ней близкие друзья) гладить при вас постельное белье! Однако если вы выскажете ей свое удивление, она удивится в ответ: разве она что-то делала? Наводить порядок во всех сферах жизни настолько у нее в крови, что она этого даже не замечает.

А вот необходимость сидеть на одном месте, поддерживая светский разговор, может превратиться для рожденных под этим зодиакальным знаком в настоящую пытку. Праздность и пустословие выбивают Деву из колеи, и если обстоятельства вынудят ее пойти на вечеринку, она как можно быстрее постарается покинуть это неуютное сборище, сославшись на неотложные дела. А дел у трудолюбивой Девы и вправду немало.

Кто способен взять на себя самую кропотливую, ответственную работу, да еще и помочь коллегам разобраться со своими старыми «завалами»? Кто без лишних слов придет на помощь в трудную минуту, поддержит делом или ценным советом, будет сидеть день и ночь с заболевшим родственником? Конечно же, только трудолюбивая, сострадательная и пунктуальная Дева.

Хотя Дева внешне и выглядят бесстрастной, она обладает глубокими, сильными чувствами, которые не любит выставлять напоказ, но которые нередко «съедают» ее изнутри. Это и чувство ответственности за себя и других, и чувство долга, и всевозможные переживания по поводу здоровья родственников и близких. Впрочем, Дева прекрасно держит себя в руках, и ее негативные эмоции никогда не достигают точки кипения, необходимой для того, чтобы вылиться в некрасивый скандал. Ее стиль «выпускать пар» иной: в быту она способна ворчать и высказывать свое недовольство даже по самому мелкому поводу, требуя от близких точности, пунктуальности и чистоты, хотя при этом сама совершенно нетерпима к критике. Из-за этого окружающим не всегда бывает просто находиться рядом с дотошной, требовательной и к себе, и к другим Девой.

Во всех сферах своей жизни – в работе, в дружбе, в хозяйстве, в любви – Деве присуща все та же разборчивость и основательность. Она считает одинаково неприемлемым завтракать наспех, одеваться во что попало или заводить случайный роман. Не только ее дом, но и одежда, и моральный облик должны блистать чистотой.

Охотно оказывая помощь другим, сама Дева не любит быть никому обязанной. Она очень самостоятельна и независима, и эти черты проявляются в том числе и в ее бережливости, стремлению создать запас «на черный день». Ради того, чтобы иметь солидную сумму на счете, Дева может вести чуть ли не аскетический образ жизни, отказывая себе в маленьких житейских радостях и незапланированных тратах. Впрочем, экономя каждую копейку на себе, она не раздумывая способна оказать щедрую помощь попавшему в беду родственнику или другу.

Энергию своей управляющей планеты – Меркурия, посредника между богами и людьми – Дева обращает на служение другим, а ее стихия – Земля – придает всем ее действиям практичность и основательность.

Трудолюбивая и сострадательная, пунктуальная и независимая, с трезвым практичным умом, Дева ничего не делает напоказ. Ее натура не приемлет ни позерства, ни лени, поэтому свой трудовой подвиг длиной в целую жизнь Дева совершает изо дня в день естественно и незаметно.

Дева – шестой знак Зодиака. Вот вся правда о нем.

Даты рождения: 22 августа-23 сентября

Символ: Меркурий

Элемент: Земля

Счастливые числа: 5, 14, 23, 32, 41, 50

Хорошие дни: среда

Плохие дни: четверг, пятница

Счастливые камни: – желтый сапфир (кошачий глаз), агат, яшма, малахит, топаз.

Металл: медь, олово

Хорошие месяцы: август, сентябрь

Плохие месяцы: декабрь, январь-июль,

Управляющая планета: Меркурий

Счастливые цвета: белый, желтый, бежевый, древесная зелень

Хорошо ладит с: Тельцом, Козерогом, Рыбами/li>

Совсем не ладит с: Близнецами, Стрельцом, Скорпионами

Идеальная профессия: Библиотечное дело, делопроизводство, редакторская и корректорская деятельность, работа в столовой, мастерской, химчистке, прачечной. Дева рождена для бюрократической деятельности и работе в исполнительском аппарате. Девы часто становятся педагогами, секретарями, инспекторами, регистраторами.

Проблемы со здоровьем: алкоголизм, ипохондрия

Дева обожает: животных, здоровую пищу, книги, чистоту

Дева терпеть не может: грубость, эгоизм, попрошайничество