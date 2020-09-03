Любовный гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

Одинокие Весы могут встретить свою истинную любовь, но чтобы завязался роман, им придется проявить инициативу.

Очень важно, научиться принимать не только достоинства своего любимого человека, но и недостатки

Любовный гороскоп на период с 31 августа по 6 сентября 2020 года подскажет знакам зодиака, что их ждет в этот период в плане общения с любимым человеком.

Рекомендации астрологов помогут им раскрыться на полную перед своим партнером, и избежать треволнений в любовной сфере. Очень важно, научиться принимать не только достоинства своего любимого человека, но и недостатки. Тогда знакам удастся избавиться от негатива и разгадать все тайны любви.

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Овен

Овнам предстоит непростой период. Их будет одолевать ревность и переживания, касающиеся их личной жизни. Некоторые Овны могут почувствовать недовольство собой, у них возникнут сомнения в их привлекательности и незаменимости. Астрологи советуют Овнам обращать внимание на подсказки Вселенной, она поможет им разобраться в себе.

Лев

Львы в этот период будут тревожными и ревнивыми. Они то и дело будут доводить своего партнера расспросами и проверками чувств. Астрологи советуют этим людям быть терпеливыми, и не доверять всякой сомнительной информации. Иначе их отношения могут треснуть по швам и закончиться.

Стрелец

Стрельцам звезды прогнозируют вполне удачный период в начале осени. Многим представителям знака удастся установить романтические отношения со своим партнером. Стрельцы смирятся с недостатками своего возлюбленного, и это станет первым шагом к примирению. Одиноким Стрельцам посчастливиться встретить интересного человека, с которым они смогут завязать роман.

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Телец

Тельцам рекомендуется вести себя сдержанно и терпеливо в первую неделю осени, тогда они смогут избежать кризиса в отношениях. Важную роль для Тельцов сыграет поддержка их партнеров, особенно в сложных ситуациях.

Дева

Этот период будет удачным для одиноких Дев. Они выберут себе предмет обожания, и начнут в открытую его соблазнять. Им это удастся, так что можно смело воплощать свои планы в реальность. Девам, что уже имеют спутника жизни, следует вести себя сдержанно, чтобы случайно не обидеть своего партнера неосторожно сорвавшимися словами.

Козерог

Семейным Козерогам необходимо присмотреться к своему партнеру, вполне возможно что он внутренне ведет борьбу с какими-то проблемами и неурядицами. Одиноким Козерогам звезды прогнозируют день романтики и гармонии. Эти люди смогут завести интересное знакомство с человеком, о котором они давно грезили.

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Близнецы

Астрологи отмечают, что успехи в личной жизни Близнецов будут зависеть напрямую от их активности и приложенных усилий. Большинство представителей знака почувствуют свою привлекательность и власть. Хорошо в это время принимать важные любовные решения и проявлять инициативу в отношениях.

Весы

Семейным Весам рекомендуется больше внимания уделять своему партнеру, нужно больше времени разговаривать с ним и постараться понять его переживания и мысли. Одинокие Весы могут встретить свою истинную любовь, но чтобы завязался роман, им придется проявить инициативу.

Водолей

Водолеям следует снизить свою планку и немного убавить требований к своему партнеру, чтобы понапрасну не разочаровываться. КАких-то особых перемен в жизни Водолеев в плане личных отношений не будет. Астрологи советуют этим людям больше внимания уделять своему партнеру, и меньше придираться к нему.

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Рак

Одинокие Раки могут повстречать весьма интересного и привлекательного человека, с которым они захотят закрутить любовный роман. Звезды не препятствуют такому порыву, однако советуют сдерживать свои чувства и причуды, чтобы не спугнуть потенциального поклонника. Семейным Ракам следует быть терпеливыми и не провоцировать ссоры в отношениях с партнером.

Скорпион

Скорпионам предстоит не самый легкий период в отношениях с любимым человеком. Не исключены ссоры и недопонимания. Скорпионы будут постоянно чем-то недовольны, и свою раздраженность они будут переносить на любимого человека. Звезды советуют им быть более сдержанными и спокойными, нужно с честью вынести это испытание.

Рыбы

У Рыб первая неделя осени обещает пройти насыщенно. Одинокие представители знака могут начать играть с чужими чувствами, что в будущем обернется для них крайне негативными последствиями. Тем, кто уже имеет спутника жизни, астрологи рекомендуют снизить свои требования к партнеру и не ждать чудес. Перемены им нужны, но проводить их следует деликатно и спокойно.

Источник: rsute.ru