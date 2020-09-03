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Как пройдет День города 5 сентября 2020 в Бердске. Полный список мероприятий

22:08 03.09.2020
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В этом году большинство праздничных мероприятий пройдут в дистанционном формате.

Как пройдет День города 5 сентября 2020 в Бердске. Полный список мероприятий

5 сентября 2020 года Бердск отметит свой 304-й день рождения. В этом году большинство праздничных мероприятий пройдут в дистанционном формате.

План мероприятий, посвященных празднованию Дня города

12.08.2020 -30.12.2020
Выставка «Следы на песке», о находках на дне Обского водохранилища

10:00-18:00

БИХМ ул.Спортивная,9

28.08.2020 - 08.09.2020

Онлайн-конкурс рисунков «Символ города»

Группа Центр "Перспектива" Бердск во «Вконтакте» https://vk.com/club19584435?w=wall-19584435_3379%2Fall

29.08.2020
Всероссийская акция «Экскурсионный флешмоб»

12:00

Территория города Бердск

(в соответствии с программой БИХМ)

01.09.2020-05.09.2020

Показ мультфильмов образцового коллектива студии мультипликации «Арбуз» Дворца культуры «Родина»

http://rodinaberdsk.ru

https://vk.com/dkrodina.berdsk

Флешмоб «304 любимых места родного города Бердска»

Страница Отдела по делам молодежи во «Вконтакте»

Фото - Конкурс рисунков на асфальте «Мой любимый город»

Страница Отдела по делам молодежи во «Вконтакте»

5 сентября

Церемонии возложения цветов к Мемориалам города Бердск

11:00 ч.

Мемориал Воинскому братству Защитников Отечества

11:30 ч.

Мемориал Славы

Пленэр

13:00 ч.

площадь ДК «Родина»,

Городской парк культуры и отдыха

Аудиоконцерт, посвященный празднованию 304-й годовщины со Дня основания города Бердска

10:00

17:00

площадь Горького,

Городской парк культуры и отдыха, улица Ленина

Аудиоролик поздравление с Днем города

площадь

Дворца культуры «Родина»

Аллея читающего детства

13:00 ч.-15:00 ч.

улица Свердлова

IХ открытый поэтический фестиваль «Поэзия улиц»

13:00 ч.

площадь

Дворца культуры «Родина»

Концертная (online) программа ко Дню города

Страницы в соцсетях Отдела по делам молодежи

(ВКонтакте и Instagram)

Городской фестиваль уличных культур (стрит-бол, паркур, брейк-данс, скейтеры, роллеры, велосипедисты)

Страницы в соцсетях Отдела по делам молодежи

(ВКонтакте и Instagram)

Интерактивная викторина, посвященная истории города Бердска

Страница Отдела по делам молодежи в Instagram

06.09.2020

Онлайн-турнир по быстрым шахматам «Бердск 304»

13:00

Дистанционно

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От редакции

Как вы отмечаете День города?

Железный Человек, 02 сентября 2020 04:00
Хоть бы не позорились и салют запустили, на 9 мая сэкономили и на день города на программе, на салют могли потратиться, пофиг не все бы пришли, но хоть по телеку показали салют, шерсть вообще обнаглел......
Аноним, 02 сентября 2020 15:50
А для кого салют - для пьяного населения?Они точно будут в первых рядах Нет уж-пусть дома сидят
Аноним, 02 сентября 2020 18:57
Опасно каронавирус жезаразятся
Ирина, 02 сентября 2020 23:41
Это не день города. На площади ничего не будет. Печалька. Зато самолёты летают за границу.

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