Как пройдет День города 5 сентября 2020 в Бердске. Полный список мероприятий

В этом году большинство праздничных мероприятий пройдут в дистанционном формате.

5 сентября 2020 года Бердск отметит свой 304-й день рождения. В этом году большинство праздничных мероприятий пройдут в дистанционном формате. План мероприятий, посвященных празднованию Дня города 12.08.2020 -30.12.2020 Выставка «Следы на песке», о находках на дне Обского водохранилища 10:00-18:00 БИХМ ул.Спортивная,9 28.08.2020 - 08.09.2020 Онлайн-конкурс рисунков «Символ города» Группа Центр "Перспектива" Бердск во «Вконтакте» https://vk.com/club19584435?w=wall-19584435_3379%2Fall 29.08.2020 Всероссийская акция «Экскурсионный флешмоб» 12:00 Территория города Бердск (в соответствии с программой БИХМ) 01.09.2020-05.09.2020 Показ мультфильмов образцового коллектива студии мультипликации «Арбуз» Дворца культуры «Родина» http://rodinaberdsk.ru https://vk.com/dkrodina.berdsk Флешмоб «304 любимых места родного города Бердска» Страница Отдела по делам молодежи во «Вконтакте» Фото - Конкурс рисунков на асфальте «Мой любимый город» Страница Отдела по делам молодежи во «Вконтакте» 5 сентября Церемонии возложения цветов к Мемориалам города Бердск 11:00 ч. Мемориал Воинскому братству Защитников Отечества 11:30 ч. Мемориал Славы Пленэр 13:00 ч. площадь ДК «Родина», Городской парк культуры и отдыха Аудиоконцерт, посвященный празднованию 304-й годовщины со Дня основания города Бердска 10:00 17:00 площадь Горького, Городской парк культуры и отдыха, улица Ленина Аудиоролик поздравление с Днем города площадь Дворца культуры «Родина» Аллея читающего детства 13:00 ч.-15:00 ч. улица Свердлова IХ открытый поэтический фестиваль «Поэзия улиц» 13:00 ч. площадь Дворца культуры «Родина» Концертная (online) программа ко Дню города Страницы в соцсетях Отдела по делам молодежи (ВКонтакте и Instagram) Городской фестиваль уличных культур (стрит-бол, паркур, брейк-данс, скейтеры, роллеры, велосипедисты) Страницы в соцсетях Отдела по делам молодежи (ВКонтакте и Instagram) Интерактивная викторина, посвященная истории города Бердска Страница Отдела по делам молодежи в Instagram 06.09.2020 Онлайн-турнир по быстрым шахматам «Бердск 304» 13:00 Дистанционно Регистрация на сайте play.chessking.com

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