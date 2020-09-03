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Догонять преступников без фуражки разрешат полицейским в России

09:15 03.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Согласно приказу, сотрудники МВД должны были носить головные уборы везде: на улице, в машинах и в служебных помещениях.

Догонять преступников без фуражки разрешат полицейским в России
В МВД захотели разрешить полицейским гоняться за преступниками без фуражек

В МВД России захотели разрешить полицейским догонять преступников и нарушителей без фуражек — соответствующая норма содержится в проекте приказа о правилах ношения форменной одежды. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее, согласно приказу, сотрудники МВД должны были носить головные уборы везде: на улице, в машинах и в служебных помещениях. Однако теперь в полицейском ведомстве предложили разрешить сотрудникам догонять нарушителей закона и садиться в патрульные машины без головных уборов.

МВД также планирует заменить нашивку «Полиция», которая располагается на спине сотрудников, на «МВД России», уточняет издание «Московские новости» в своем Telegram-канале.

22 апреля сообщалось, что полицейским в России захотели разрешить вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.

Источник: lenta.ru

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От редакции

Разрешат?

Аноним, 03 сентября 2020 10:13
Ух ты..А без сапог?

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