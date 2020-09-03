ПК « Союз»: Поставляем свою продукцию более, чем в 50 регионов России

Наши товары отличаются качеством, приятным внешним видом и ценой. При оптовых покупках – большие скидки.

ПК «Союз» в Бердске работает уже 20 лет

Такой спрос на продукцию точно говорит о многом. Наши товары отличаются качеством, приятным внешним видом и ценой. При оптовых покупках – большие скидки.

На рынке ритуальных товаров мы ровно 20 лет. Весомая цифра, которая говорит в пользу нас.

К вашему вниманию в ПК « Союз» всегда представлены:

Наш адрес: г.Бердск, ул. Промышленная 1

Телефон для связи: 8-913-955-87-85, 8-383-415-82-19.

Источник: Раздел Производственной компании "Союз" на сайте Весь Бердск