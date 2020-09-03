ПК « Союз»: Поставляем свою продукцию более, чем в 50 регионов России

Такой спрос на продукцию точно говорит о многом. Наши товары отличаются качеством, приятным внешним видом и ценой. При оптовых покупках – большие скидки.
На рынке ритуальных товаров мы ровно 20 лет. Весомая цифра, которая говорит в пользу нас.
К вашему вниманию в ПК « Союз» всегда представлены:
- Цветы искусственные
- Венки
- Корзины ритуальные
- Фоны ритуальных венков и корзин
- Швейная продукция
- Ленты траурные с надписью
- Сопутствующие ритуальные товары
- Одежда и обувь для усопших
- Фольга
- Фурнитура на гроб
- Рюши
- Ёрши ритуальные
Наш адрес: г.Бердск, ул. Промышленная 1
Телефон для связи: 8-913-955-87-85, 8-383-415-82-19.
Источник: Раздел Производственной компании "Союз" на сайте Весь Бердск