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ПК « Союз»: Поставляем свою продукцию более, чем в 50 регионов России

08:50 03.09.2020 Фото: Производственная компания "Союз"
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Наши товары отличаются качеством, приятным внешним видом и ценой. При оптовых покупках – большие скидки.

ПК « Союз»: Поставляем свою продукцию более, чем в 50 регионов России
ПК «Союз» в Бердске работает уже 20 лет

Такой спрос на продукцию точно говорит о многом. Наши товары отличаются качеством, приятным внешним видом и ценой. При оптовых покупках – большие скидки.

На рынке ритуальных товаров мы ровно 20 лет. Весомая цифра, которая говорит в пользу нас.

К вашему вниманию в ПК « Союз» всегда представлены:

Наш адрес: г.Бердск, ул. Промышленная 1

Телефон для связи: 8-913-955-87-85, 8-383-415-82-19.

Источник: Раздел Производственной компании "Союз" на сайте Весь Бердск

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