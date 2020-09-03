Священные ритуалы на День осеннего равноденствия 22 сентября 2020 года: Для очищения души и сохранения молодости

По мнению эзотериков День равноденствия отличается от других дней своей энергетикой, которая может стать очень полезной для людей, поэтому с этим днем связано множество ритуалов, примет и поверий.

Осенние равноденствие в 2020 году наступит 22 сентября в 16:30 по московскому времени

Осенние равноденствие в 2020 году наступит 22 сентября в 16:30 по московскому времени, на самом деле – это означает, что с этого момента начинается астрономическая осень. Сегодня световой день и ночь будут равны между собой, а после этого дни станут короче, а ночи длиннее.

В Северном полушарие начнется осень, а в южном весна. Дата равноденствия может быть не одинаковой каждый год, все зависит от того является ли он високосным. В эту дату день будет длится 12 часов и ночь тоже.

Ритуалы на День осеннего равноденствия 22 сентября

По мнению эзотериков День равноденствия отличается от других дней своей энергетикой, которая может стать очень полезной для людей, поэтому с этим днем связано множество ритуалов, примет и поверий.

Согласно обычаям в этот день лучше вставать с рассветом и чтобы выглядеть моложе для этого надо по утру умыться ключевой водой. В этот день было принято печь круглые караваи, которые символизировали Солнце и делать из них подношения. Для этого домохозяйки вставали с первыми солнечными лучами, любовались рассветом и мысленно благодарили Светило за то, что оно вырастило для них щедрый урожай.

Они шли в закрома, набирали там муки из зерен последнего урожая, замешивали тесто и выпекали караваи круглой формы, их клали на белый вышитый рушник и несли на пригорок. Это считалось даром Солнцу за то, что оно все лето согревало Землю. Когда совершалось подношение наши предки одевались в праздничные одежды.

В старину существовал еще один ритуал, который помогал осознать то, что было сделано за лето, обычно в это время люди собирали урожай с полей и огородов из овощей, фруктов и зерна, делали заготовки на зиму. По традиции надо было поблагодарить Бога за всю помощь, которую он послал за лето. Можно вспомнить все моменты, когда человеку улыбалась удача и он преодолевал трудности, когда в его жизни было много радости. Сказать Небесам спасибо за самые счастливые моменты в жизни в эту пору.

Обряды и традиции, связанные с осенним равноденствием

Все это проделывается для того, чтобы стать ближе к Богу и очистить свою душу от негатива. Поэтому также надо было вспомнить всех своих обидчиков и мысленно простить им обиды, таким образом человек избавит себя от отрицательной энергии и ему станет легче. И не стоит думать о мести и таить на кого-то злобу, ведь не даром сказал Бог: «Мне отмщение, Я воздам». Обычно после проделанного ритуала человек начинал чувствовать себя гораздо лучше и ему становилось легче на душе.

Вместе с этим днем наши предки встречали осень, благодатную пору, когда земля вознаграждает своими щедрыми дарами и люди готовятся встретить зиму. Также запасаются кормами для домашнего скота, так как за лето сено успело уже достаточно высохнуть. Люди готовились к тому, что ночи будут более длинными и холодными, а для них это много значило.

С этим днем связан один интересный обряд, когда предки славяне всем селением собирали дары для подношения их Солнцу, обычно это были овощи, фрукты и хлеба. Так как к этому времени удалось собрать яблоки, груши, виноград, капусту, тыкву и многое другое. Обычно в селении выбирали самую красивую девушку и она несла все эти подарки на возвышенный холм и там оставляла, люди собирались вокруг подношений, водили хороводы и пели ритуальные песни восхваляя Светило.

Ритуалы на осенние равноденствие, связанные с разжиганием священных костров

Также было принято разводить костры и жечь их до утра, вокруг огнища собирались наши предки, они танцевали и пели, готовили пищу и рассказывали легенды. Так как огонь издавна символизировал силу Солнца. Они поклонялись небесному светилу восхваляя его за помощь людям.

Блюда на стол конечно же были праздничные, предки славяне специально заготавливали мясо и другую провизию к этому дню. Считалось, если же всю ночь провести у священного костра, то Солнце в следующем году подарит богатый урожай. В эту пору многие уже прекращали заниматься сбором урожая, теперь надо было молится, чтобы он весь не попортился. Правда на грядках еще дозревали поздние сорта овощей, но основная часть запасов на зиму уже была сделана.

В это время в лесу было много грибов, поэтому в праздник готовили блюда из них, с ними делали пироги, их жарили и тушили. Также был обряд, для которого брались грибы, собранные накануне осеннего равноденствия и прежде, чем их есть над ними читали слова заговора:

«Пускай в этом году много грибов уродится и ими наши запасы пополнятся, не будут люди зимой голодать, заготовки не испортятся и иссякнут только к весне, будем грибами сыты и тебя матушка природа не забудем, а будем прославлять и дарами задабривать».

Ритуал на осеннее равноденствие с углями от священного костра

После этого с грибами пекли пирог и угощали им бедняков и сирот. Надо было раздать все до последнего кусочка, так как это считалось подношением. Наши предки также просили, чтобы природа их в этом году своими дарами не обделила.

Огонь играл большую роль в жизни наших предков, поэтому они, когда под утро на осенние равноденствие священные костры догорали, собирали после них угольки, можно было набрать их в одну руку и принести домой, затем пересыпать в мешочек и хранить в укромном месте целый год, а они в свою очередь должны были приносить людям удачу.

Источник: rsute.ru