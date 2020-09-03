Мужчина притворился риелтором и продал чужую квартиру

Пообещав в ближайшее время предоставить ключи и документы на жилье, «продавец» перестал выходить на связь. Вскоре предполагаемый аферист был задержан.

В Ставропольском крае полицейские задержали мужчину, который успешно продал чужой объект недвижимости знакомой и присвоил вырученные средства

В Ставропольском крае полицейские задержали мужчину, который успешно продал чужой объект недвижимости знакомой и присвоил вырученные средства. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Россиянка сама обратилась за помощью в полицию. Она пояснила, что, находясь в Кисловодске, заключила сделку по приобретению недвижимости в Ессентуках. Ее знакомый притворился риелтором, представляющим крупную строительную фирму. Он показал покупательнице чужую квартиру и получил от нее более 1,2 миллиона рублей.

Пообещав в ближайшее время предоставить ключи и документы на жилье, «продавец» перестал выходить на связь. Вскоре предполагаемый аферист был задержан. Им оказался 46-летний ранее судимый за аналогичное преступление житель Предгорного района. Мужчина в содеянном сознался и сообщил, что деньги успел потратить. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее, в августе, сообщалось о россиянине, который лишился квартиры из-за поддельного решения суда. С помощью документа мошенники незаконно переоформили недвижимость в собственность третьего лица. Таким образом 73-летний пенсионер остался без жилья стоимостью около 5 миллионов рублей.

Источник: lenta.ru