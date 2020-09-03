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Красота / Общество

Ляйсан Утяшева покрасилась в блонд и сделала боб каре с короткой челкой

10:10 03.09.2020 Фото: instagram.com
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Ляйсан Утяшева похвасталась модным преображением.

Ляйсан Утяшева покрасилась в блонд и сделала боб каре с короткой челкой
Ляйсан Утяшева похвасталась модным преображением

Жена одного из самых популярных резидентов Comedy Club Паши Воли Ляйсан Утяшева личность известная. Завершив спортивную карьеру в художественной гимнастике, молодая женщина успешно работает на телевидении, а так же развивает свой блог в Instagram, где часто ведет спортивные тренировки и делится секретами приготовления различных блюд.

Так, на днях Ляйсан опубликовала новое видео, на котором записала процесс приготовления супа из индейки. Но, большинство фанатов поразил не сам рецепт, а новая прическа Ляйсан. Гимнастка перекрасилась в блондинку и сделала модную стрижку боб с короткой челкой

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⠀ Предлагаю сегодня лёгкий быстрый суп с индейкой, насыщенный белками #индилайт😋 ⠀ Нам понадобится: 1️⃣филе грудки индейки - 1 кг. 2️⃣картошка - 3 шт. 3️⃣морковь - 2 шт. 4️⃣кабачок - 2 шт. 5️⃣лук - 2 шт. 6️⃣зелень (укроп, петрушка) - 50 гр. (по вкусу) Полный рецепт смотрите на видео🎥 ⠀ ✅ Индейку @indilight_official режем мелкими кусочками, сразу ставим на огонь и параллельно подготавливаем остальные ингредиенты для супа 🍲 ⠀ Обожаю быстрые полезные и вкусные блюда. Если у вас есть такие — делитесь😋 ⠀ Будем готовить вместе в хорошем настроении😍 Всем приятного аппетита!

Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)

«Лейсан, поверьте, сегодня все смотрят только на вашу прекрасную причёску», «Причёска цвет волос», «Прическа и цвет волос супер!», «Прическа огонь!!!», «Как же вам идет такой цвет волос и прическа очень красивая», «Очень идет стрижка и цвет волос...такая яркая свежая и очень красивая..», «Уже сказали, что Вы здесь похожи на Анджелину Джоли?», «Стрижка укладка макияж супер!!!», «Тебе очень круто с этой стрижкой», «Прическа просто кайф и цвет, очень идёт Вам», - пишут в Сети.

Напомним, что 29 августа, стартовали съемки нового сезона проекта «Танцы» на канале «ТНТ», ведущей которого является Ляйсан Утяшева. Жена Павла Воли из Comedy Club, который пытается заработать в Интернете, опубликовала кадры с бэкстейджа и показала, в каком наряде снимается. Утяшеву одели в облегающее длинное платье красного цвета без рукавов. Наряд подчеркнул изящные стройные формы звезды и пышный бюст.

Источник: clutch.ua

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