Отправят на дистанционку и на 3 дня выходных из-за голосования 13 сентября 2020 школьников

День здорового голосования

Трехдневное голосование на региональных выборах принесло местным властям новую головную боль: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, а это для школ, где расположено большинство избирательных участков, обычный учебный день. В Министерстве просвещения “Ъ” сообщили, что никаких общих инструкций по организации учебного процесса в дни выборов на места не направляли. В результате, как выяснил “Ъ”, регионы решают эту проблему на свое усмотрение и разными способами — от объявления «дней здоровья» с занятиями на свежем воздухе до роспуска детей на внеплановые «мини-каникулы».

Региональные выборы 2020 года впервые пройдут в новом формате: их главным днем, как обычно, станет воскресенье (13 сентября), но ему будут предшествовать два дня досрочного голосования. А поскольку большинство избирательных участков традиционно размещаются в школах, перед властями встала задача развести в пятницу, 11 сентября (а кое-где и в субботу), в том числе и из соображений эпидемиологической безопасности, учеников и пришедших голосовать избирателей.

В Министерстве просвещения “Ъ” сообщили, что общих указаний на этот счет в регионы не направляли. Источник “Ъ” в Центризбиркоме тоже заявил, что комиссия никаких вводных по работе школ на места не спускала: «Мы не можем диктовать правила работы общеобразовательным учебным заведениям». Поэтому в регионах проблему решали на собственное усмотрение.

В большинстве из них решили не прерывать учебный процесс, но вывести учеников на улицу.

Так, министерство образования Иркутской области рекомендовало школам, где размещаются участки, провести 11 сентября занятия на воздухе в формате «дня здоровья», а учеба в обычном режиме возобновится в понедельник после санобработки и уборки помещений. В Татарстане уроки географии, истории, биологии и русского языка проведут в библиотеках, а уроки ОБЖ и физкультуры — на спортивных площадках. «Школьников также могут отвести в музей или театр»,— пояснили “Ъ” в республиканском минобре.

Не будет учеников в школах в эти дни и в Белгородской области. «Где-то будет организован "день здоровья", где-то ребята пойдут на экскурсии, а где-то — на спортивные соревнования»,— рассказала “Ъ” вице-губернатор Ольга Павлова. Внеклассные занятия за пределами учебных заведений запланированы также в Оренбургской и Пензенской областях. В Ивановской области вопрос о том, проводить ли, согласно рекомендациям местного управления Роспотребнадзора, школьные уроки на природе или отправить детей на каникулы, каждая школа решит сама.

Кое-где снова вспомнили об отработанном минувшей весной дистанционном обучении: 11–12 сентября его введут в Воронежской и Липецкой областях. А в Ямало-Ненецком автономном округе каждая школа будет работать по индивидуальному плану. «Некоторые учреждения проведут "день здоровья", который подразумевает выезд школьников с классным руководителем на природу для проведения спортивных мероприятий, а часть школ будет работать по учебному плану, но в дистанционном формате»,— пояснили “Ъ” в пресс-службе окружного избиркома.

В Чувашии вопрос о пятничном обучении даже вызвал разногласия между избиркомом и Роспотребнадзором.

Местный ЦИК, как рассказал “Ъ” его секретарь Сергей Тарасов, еще на прошлой неделе постановил проводить досрочное голосование после 16 часов, чтобы не мешать учебе школьников. Однако Роспотребнадзор, по словам пресс-секретаря минобразования республики Марины Столяровой, настаивает, чтобы в эти дни никаких занятий в школах не было. Пресс-секретарь управления Роспотребнадзора Дмитрий Шаров подтвердил “Ъ” эту информацию и заявил, что в Чувашии «однозначно ученики непосредственно в школу ходить не будут, они будут получать дистанционное обучение».

В Тамбовской области придумали другой способ: там дети 11 сентября все же придут на уроки, но попадут в свои школы через разные входы с избирателями. Кроме того, как пояснила “Ъ” начальник областного управления образования Татьяна Котельникова, «некоторые классы продолжат учиться в кабинетах, не задействованных для выборов». Одновременно, по ее словам, составляется расписание занятий вне школ: для детей организуют дни здоровья, семьи и безопасности дорожного движения.

Еще в ряде регионов, в том числе в Курской и Орловской областях, с окончательными решениями пока не определились, хотя тоже склоняются к проведению «внеклассных оздоровительных мероприятий». А вот в Пермском крае возникшую проблему решили радикально: там школьников в дни голосования вообще освободят от уроков. В краевом министерстве образования пришли к выводу, что изолировать входы и выходы в школы и разграничить потоки школьников и избирателей, как изначально планировалось, будет технически сложно. «Занятия в эти дни не проводим, чтобы не подвергать детей опасности»,— сказала “Ъ” министр Раиса Кассина.

Источник: Ъ