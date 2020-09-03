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Кадры грустного сына Жанны Фриске и Шепелева попали в сеть. Платон похож на маму

16:30 03.09.2020 Фото: instagram.com
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Пользователи кинулись обсуждать внешность Платона, отмечая, что малыш пошел "в породу Фриске", мол похож и на мать, и на своего деда.

Кадры грустного сына Жанны Фриске и Шепелева попали в сеть. Платон похож на маму
Как известно, Шепелев тщательно скрывает своего сына от посторонних глаз

Семилетнего Платона, сына покойной певицы Жанны Фриске и шоумена Дмитрия Шепелева, случайно засняли во время прогулки с няней и сводной сестрой.

Новые снимки опубликованы в Инстаграм и уже успели наделать шуму в комментариях.

Как известно, Шепелев тщательно скрывает своего сына от посторонних глаз. Он придерживается принципиальной позиции: ребенок должен сам выбрать, хочет ли быть публичной личностью, и то, когда повзрослеет.

Тем не менее, Дмитрию не удалось полностью уберечь мальчика от любопытных глаз. В сети появились редкие фото с прогулки Платона и Лады (дочки возлюбленной Шепелева Екатерины Тулуповой).

Как видно, сын Фриске очень изменился: мальчик заметно подрос, у него поменялись черты лица и прическа. Стоит отметить, мальчик уже этой осенью пойдет в школу - в частное английское учреждение.

Пользователи кинулись обсуждать внешность Платона, отмечая, что малыш пошел "в породу Фриске", мол похож и на мать, и на своего деда. Также незамеченным не осталось то, что у ребенка было грустное выражение лица - так, по крайней мере, показалось пользователям.

"Больше на деда похож"
"Очень грустные глазки (( малыш копия мамы"
"Какой хороший мальчик... симпатяжка"
"Красавец, весь в маму и от папы черты взял."
"Грустный он очень"

"Очень на Жанну похож"
"Хорошенький.. В породу Фриске пошел"
"Копия Жанна Фриске"
"Жаль мальчишку;(("
"Без мамы растёт бедный, никто не заменит материнской любви"
"Очень потухший взгляд у малыша, ни радости ни эмоций"

Источник: politeka.net

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