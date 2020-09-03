"Хочу увидеть извержение вулкана и цунами": Свободно говорит на немецком 17-летняя журналистка и шахматистка Алиса Ершова из Новосибирска

11-классница заполняет знаниями почти каждую минуту своей жизни. Мечтает поступить в МГУ, стать журналистом и работать в московском журнале: "Журналистика — какое-то средство исправления мира. И ты чувствуешь, что ты кому-то можешь помочь".

Одно слово может полностью охарактеризовать Алису Ершову — это слово «узнать»



Лишь недавно перестала жить строго по распорядку дня 11-классница Алиса Ершова из Новосибирска.

-У меня много лет был строгий распорядок дня. Все было расписано до 15 минут и свободное время было по графику. Мои родители считали, что так будет лучше. А потом я отошла от этого графика, потому что поняла, что это неудобно, не оставляет какой-то мобильности и вдобавок, когда у тебя все расписано и ты знаешь, что все успеешь, не хочешь сделать все быстрее, не хочешь что-то еще. Мне нравится совмещать какие-то дела, делать что-то вместе. И график, мне кажется, мешает этому, мешает спонтанности. Поэтому я сейчас живу без графика, но знаю, что у меня каждый день какие-то определенные рамки, в которые я должна уложиться, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Алиса Ершова.

В детстве девочка посещала массу секций. И хотела еще, еще и еще. Занималась вокалом, в художественной и музыкальной школах, конным спортом и плаванием. И успевала везде, так как все это ей очень нравилось, призналась Алиса. Ей нравилось, что нет ни одной спокойной минуты, нужно постоянно куда-то бежать. И за счет этого она больше успевала.

Алиса неплохо играет в шахматы. У нее второй спортивный разряд. Говорит, что как спорт забросила шахматы в седьмом классе, но продолжает играть для себя. Иногда приходит на турниры, чтобы получить удовольствие от игры. И занимает призовые места. В прошлом году взяла «бронзу» на первенстве Новосибирской области.

Девушка много еще чем занимается и увлекается, например историей и литературой. Ей всегда хочется узнать как можно больше.

-Как-то в ленте в соцсетях я увидела вопрос: если вы были бы одним словом, то каким? Я подумала и поняла, что это слово «узнать». Для меня очень интересно узнавать что-то новое. Я могу часами говорить о Блоке или смысле моностихов. Мне это нравится.

Школьница свободно говорит на немецком языке. У нее сильная школа, где немецкий преподают носители языка. Сейчас Алиса готовится к сдаче экзамена, который позволит поступать в вузы Германии на бесплатное обучение. Девушка еще не знает, отправиться ли она учиться за границу, но уверена, что данный экзамен для нее лишним не будет.

- В вуз Германии можно поступить либо после первого курса российского вуза, либо нужно год прожить там и пройти довузовское обучение. Даже если я буду поступать в университет в Германии, то все равно год отучусь в российском вузе. Посмотрю: понравится или нет.

В 2018 году Алиса ездила в Германию по обмену. Жила в немецкой семье в небольшом городке недалеко от Ганновера. Дочь супругов, у которых гостила девушка, проживала в это время у ее родителей в Новосибирске. В Германии Алиса прожила всего неделю и толком не могла судить о жизни немцев. Была очень насыщенная программа. Но кое-что ее очень удивило.

- Они не закрывают дома на замок. Делают это только в том случае, если отправляются в длительную поездку, например на неделю. Дети уходят в школу, родители на работу, а дома стоят открытыми. Все основано на доверии.

Познакомиться поближе с немецким укладом жизни и получить языковую практику Алисе очень хотелось, поэтому она в этом году подала заявку на похожую программу — проживание и обучение в Германии в течение трех месяцев. Ее приняли в эту программу, выдали «гостевых» родителей, она с ними даже связывалась. Но из-за коронавируса поездка сорвалась. Девушка надеется, что осенью она сможет отправиться в Германию.

Уже два года Алиса знает, что хочет стать журналистом.

- Когда этим летом удалось поработать в редакции, я поняла, что это мое, мне нужно именно это и ничего другого. Мне нравится, когда написание статьи — это какая-то борьба, когда приходится бороться с несправедливостью, неправильностью. Журналистика — какое-то средство исправления мира. И ты чувствуешь, что ты кому-то можешь помочь.

Мечта Алисы — поступить в МГУ и после его окончания попасть на практику в московский журнал. Хорошо проявить себя там и остаться. Хочет работать именно в Москве.

Но есть у Алисы и эфемерные мечты. Она с детства хочет увидеть воочию извержение вулкана и цунами. Хотя в обыденной жизни она не любительница экстрима.

-Мне не нравится опасность. Я боюсь, например, скорости. Я даже на роликах кататься боюсь.