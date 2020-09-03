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«Сначала с Ваней, а потом без него»: Сделать общее фото 1 класса без ребенка-инвалида попросила учитель на линейке 1 сентября 2020

08:30 03.09.2020 Фото: pixabay
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Об этом мама ребенка рассказала в соцсетях.

«Сначала с Ваней, а потом без него»: Сделать общее фото 1 класса без ребенка инвалида попросила учитель на линейке 1 сентября 2020
Ваня парализован

В соцсетях Красноярска бурно обсуждают случай, произошедший во время школьной линейки. Вместе с другими детьми в первый класс пошел особенный ребенок – Ваня, который практически полностью парализован и передвигается на коляске.

Его первый классный руководитель предложила сделать общую фотографию, но подошла к матери ребенка – Анастасии, и уточнила – сделаем одну фотографию с Ваней, а другую без него. Женщину сильно поразило и обидело такое отношение к ее ребенку. Этой историей она поделилась на своей странице в Facebook:

- Только в нашей стране мама тяжелого инвалида могла услышать от учителя “сначала мы сделаем фотографию с классом и Ваней, а потом отдельно без него”. А почему не без Пети или Миши, потому что... не знаю, на что не должно хватить моего уровня принятия, чтобы убрать какого-то человека с общей фотографии.

Мама ребенка Анастасия позже опубликовала второй пост, в котором также призвала не заниматься травлей педагога, а быть более внимательными и создавать условия для нормальной жизни особенных детей и взрослых.

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От редакции

Учитель уже пожалела о своих словах?

венгерка, 03 сентября 2020 09:25
Думаю да. Но это тяжело принять и надо воспитывать. Это дело времени. Вспомините, раньше было принято курить в тамбуре электрички...
Аноним, 03 сентября 2020 10:03
С чего она пожалела? Ведь он верит в то что она права! Благими намерениями выстлана автострада в ад...

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