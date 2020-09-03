Заморозки до -2 придут к 6 сентября. Узнайте, в какие регионы

Заморозки скоро придут

Отрицательные температуры в ближайшие дни ожидаются в Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Осень уже наступила на европейской территории, и это значит, что в континентальных регионах температура будет понижаться. Сейчас, когда поступают холодные воздушные массы с севера, но демпфировать (компенсировать - ред.) этот процесс солнце уже не может. Энергия солнца уже существенно уменьшается", - сказал он.

По его словам, на востоке европейской части России температуры в ближайшие дни будут понижаться до минус двух градусов. Аналогичная температура ожидается в Свердловской, Пермской, Челябинской областях, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала, в Заволжье.

"Будут еще заморозки на юге Сибири: в горах Забайкалья, а также в горных районах Иркутской области (на северо-востоке)", - добавил Вильфанд.

Заморозки, по словам синоптика, вызовет антициклон, который устанавливается над центром европейской территории России и обеспечивает приток холодных масс по периферии.

Он уточнил, что заморозки также прогнозируются в Костромской области.