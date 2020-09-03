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Как в Ботсване: Влияние элиты на общество в России оказалось на 24 месте в рейтинге мира

10:15 03.09.2020 Фото: pixabay.com
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Авторы рейтинга отмечают, что Россия, которая получила 48,9 балла, выделяется значительным разбросом между разными компонентами индекса.

Как в Ботсване: Влияние элиты на общество в России оказалось на 24 месте в рейтинге мира
Ботсвана — страна на юге Африки площадью 581,7 тыс. км². Входит в состав Британского Содружества.

Россия заняла 24-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с Ботсваной, в исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления "Сколково".

Доклад составлен на основе разработанного его авторами индекса качества элит. Он отражает степень совокупного влияния национальных элит на общество. При оценке их качества использовались различные показатели, например, модели перераспределения благосостояния, способность элиты лоббировать свои интересы.

Авторы рейтинга отмечают, что Россия, которая получила 48,9 балла, выделяется значительным разбросом между разными компонентами индекса.

По некоторым критериям Россия попала в первую десятку рассматриваемых стран, получив самые высокие оценки по макроэкономической политике — инфляция и отношение государственного долга к ВВП. Также страна имеет высокие показатели по некоторым аспектам налоговой политики и конкурентоспособности банковского сектора.

Самые низкие оценки получены по индикаторам, связанным с регуляторной политикой.
Рейтинг, в котором представлены 32 страны, с показателем 68,5 баллов возглавил Сингапур. Далее следует Швейцария — 64,9 балла, Германия — 64,2 балла, Великобритания — 63,9 балла, США — 63,4 балла.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Так будет всегда?

Аноним, 03 сентября 2020 10:39
НВР:
Такая стабильность у нас уже минимум с 1917 года. Когда элиты живут, как боги в этой стране, а те кто их обрабатывает обладают правами насекомого, который должен быть благодарен, что его ещё не прихлопнули,как комара! Посмотрите массу свежих фильмов про страны Африки, сегодня на ютубе снятые нашими туристами и найдите десять отличий от нашей сверхдержавы! Либо найдёте неотличимые копии нас, которые до 90х годов имели хоть какое производство, а с 90х у них всё как у нас рухнуло и все живут торговлей, либо они нам нос утёрли по всем параметрам и их зарплата папуса наша несбыточная мечта.

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