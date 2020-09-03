Как в Ботсване: Влияние элиты на общество в России оказалось на 24 месте в рейтинге мира

Россия заняла 24-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с Ботсваной, в исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления "Сколково".
Доклад составлен на основе разработанного его авторами индекса качества элит. Он отражает степень совокупного влияния национальных элит на общество. При оценке их качества использовались различные показатели, например, модели перераспределения благосостояния, способность элиты лоббировать свои интересы.
Авторы рейтинга отмечают, что Россия, которая получила 48,9 балла, выделяется значительным разбросом между разными компонентами индекса.
По некоторым критериям Россия попала в первую десятку рассматриваемых стран, получив самые высокие оценки по макроэкономической политике — инфляция и отношение государственного долга к ВВП. Также страна имеет высокие показатели по некоторым аспектам налоговой политики и конкурентоспособности банковского сектора.
Самые низкие оценки получены по индикаторам, связанным с регуляторной политикой.
Рейтинг, в котором представлены 32 страны, с показателем 68,5 баллов возглавил Сингапур. Далее следует Швейцария — 64,9 балла, Германия — 64,2 балла, Великобритания — 63,9 балла, США — 63,4 балла.
Источник: РИА Новости
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