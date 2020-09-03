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О следах "Новичка" в организме Навального после отравления не сообщали Кремлю, заявил Песков

10:00 03.09.2020 Фото: pixabay.com
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"Нет, до нас такая информация не доводилась", – ответил Песков на вопрос журналиста о том, поступали ли данные о выводах, сделанных немецкими экспертами.

О следах Новичка в организме Навального после отравления не сообщали Кремлю, заявил Песков
Кремлю не сообщали о следах "Новичка" в организме Навального

В Кремль не поступала информация о том, что в организме оппозиционера Алексея Навального были найдены следы яда "Новичок". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, до нас такая информация не доводилась", – ответил Песков на вопрос журналиста ТАСС о том, поступали ли в Кремль данные о выводах, сделанных немецкими экспертами.

Ранее 2 сентября стало известно о заключении специалистов из лаборатории Бундесвера, которые проводили токсикологическое исследование анализов Навального. Они обнаружили в организме у политика следы химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок".

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что о результатах исследования будет уведомлен российский посол в Германии.

Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, там политика госпитализировали. Вскоре за ним вылетел борт, чтобы забрать его в немецкую клинику "Шарите", где Навальный сейчас и проходит лечение.

Источник: ВЕСТИ

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